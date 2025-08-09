क्रॉप टॉप और ब्लैक मिनी ड्रेस में मोनालिसा का बोल्ड अंदाज, तस्वीरें देख फैंस बोले, 'हुस्न का कोई...'

Masummba Chaurasia Source: Bollywoodlife.com | Aug 08, 2025

भोजपुरी से टीवी तक का सफर तय कर चुकीं मोनालिसा ने एक बार फिर सोशल मीडिया पर अपनी सिजलिंग तस्वीरों से फैंस का दिल जीत लिया है.

Source: Bollywoodlife.com

इस बार मोनालिसा ने ग्रीन पोलका डॉट वाले क्रॉप टॉप के साथ नेट की शॉर्ट स्कर्ट पहनी, जिसमें उनका ग्लैमरस अंदाज साफ झलक रहा है.

Source: Bollywoodlife.com

तस्वीरें शेयर होते ही इंस्टाग्राम पर हजारों लाइक्स और कमेंट्स आने लगे. फैंस उनके लुक की जमकर तारीफ कर रहे हैं.

Source: Bollywoodlife.com

मोनालिसा ने कैप्शन में सिर्फ ब्लू हार्ट इमोजी लगाकर अपनी फीलिंग्स जाहिर कीं, बाकी काम उनकी तस्वीरों ने कर दिया.

Source: Bollywoodlife.com

मोनालिसा का एक्टिंग करियर भोजपुरी फिल्मों से शुरू हुआ और आज वह टीवी की पॉपुलर एक्ट्रेसेस में गिनी जाती हैं.

Source: Bollywoodlife.com

इंस्टाग्राम पर मोनालिसा के 5 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हैं, जो उनके हर लुक का बेसब्री से इंतजार करते हैं.

Source: Bollywoodlife.com

मोनालिसा अपने बोल्ड फैशन स्टेटमेंट और ग्लैमरस लुक्स से हमेशा चर्चा में रहती हैं.

Source: Bollywoodlife.com

Thanks For Reading!

Next: OTT पर इन 10 हॉरर शोज को देख कांप जाएगी, अब प्राइम वीडियोज पर छाएगा 'अंधेरा'

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.