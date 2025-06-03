कुर्ती पहन खूब इतराईं मोनालिसा, ब्लैक बिंदी पर टिक गईं फैंस की निगाहें

Shreya Pandey Source: Bollywoodlife.com | Jun 03, 2025

भोजपुरी एक्ट्रेस मोनालिसा बेहद खूबसूरत और बोल्ड हैं. इन्होंने कई भोजपुरी फिल्मों में काम किया है.

मोनालिसा सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव रहती हैं और फोटोज भी शेयर करती हैं.

हाल ही में एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया पर ट्रेडिशनल लुक में फोटोज शेयर किए है.

एक्ट्रेस ने ब्लू कलर की चुनरी प्रिंट वाली कुर्ती पहनी है. कुर्ती के साथ उन्होंने डार्क ब्लू पैंट और दुपट्टा भी कैरी किया है.

एक्ट्स ने कुर्ती के साथ ब्लैक कलर की बिंदी लगाई है. जिसमें वो बहुत प्यारी लग रहीं हैं.

कुर्ती पहन के एक्ट्रेस एकदम इतरातीं-बलखातीं नजर आ रहीं हैं.

एक्ट्रेस अपने बोल्ड लुक के लिए फेमस हैं. इनके देसी लुक को देख फैंस बहुत खुश हैं.

