मोनालिसा ने पति संग की मस्ती, फोटोज देख फैंस बोले- 'आप दोनों को...'
Shashikant Mishra
| Jul 22, 2025
भोजपुरी और टीवी इंडस्ट्री में काम करने वाली एक्ट्रेस मोनालिसा अक्सर अपने फोटोज और वीडियोज शेयर करती रहती हैं.
मोनालिसा की सोशल मीडिया पर जबरदस्त फैन फॉलोइंग है. उनकी पोस्ट आते ही तेजी से वायरल हो जाती है.
मोनालिसा ने अब अपने पति विक्रांत सिंह राजपूत के साथ की कई प्यारी तस्वीरों को शेयर किया है.
मोनालिसा और विक्रांत सिंह राजपूत की लेटेस्ट फोटोज में देख सकते हो कि दोनों काफी खुश नजर आ रहे हैं.
मोनालिसा और विक्रांत सिंह राजपूत ने साथ में जमकर मस्ती की है. दोनों का अंदाज फैंस को पसंद आ रहा है.
मोनालिसा की लेटेस्ट तस्वीरों को फैंस पसंद करने के साथ ही प्यारे रिएक्शन भी दे रहे हैं.
एक फैन ने लिखा है, 'आप दोनों को ऐसे देखना काफी अच्छा लगता है'. एक फैन ने लिखा है, 'क्यूट कपल'.
