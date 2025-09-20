मोनालिसा का संस्कारी अवतार वायरल, सिर पर दुपट्टा ओढ़े कातिलाना पोज देती आईं नजर
Masummba Chaurasia
Sep 20, 2025
भोजपुरी एक्ट्रेस मोनालिसा ने हाल ही में इंस्टाग्राम पर अपनी नई तस्वीरें शेयर कीं हैं.
फ्लोरल प्रिंट वाले ब्लैक सूट-सलवार में एक्ट्रेस बेहद खूबसूरत लग रही हैं.
मैचिंग दुपट्टा ओढ़े मोनालिसा ने अपने लुक में देसी टच दिया.
खुले बाल और चेहरे पर प्यारी सी स्माइल ने तस्वीरों में चार-चांद लगा दिए.
मिनिमल मेकअप और माथे पर छोटी सी बिंदी उनके लुक को और खास बना रही है.
गार्डन एरिया में खिंचवाई गईं इन फोटोज ने सोशल मीडिया पर खूब लाइमलाइट बटोरी.
मोनालिसा के इस देसी अवतार को फैंस जमकर पसंद कर रहे हैं, और तारीफों की बौछार कर रहे हैं.
लोग कमेंट कर कह रहे हैं, 'देसी लुक में आप बिल्कुल परी लग रही हैं.'
