मोनालिसा का संस्कारी अवतार वायरल, सिर पर दुपट्टा ओढ़े कातिलाना पोज देती आईं नजर

Masummba Chaurasia Source: Bollywoodlife.com | Sep 20, 2025

भोजपुरी एक्ट्रेस मोनालिसा ने हाल ही में इंस्टाग्राम पर अपनी नई तस्वीरें शेयर कीं हैं.

Source: Bollywoodlife.com

फ्लोरल प्रिंट वाले ब्लैक सूट-सलवार में एक्ट्रेस बेहद खूबसूरत लग रही हैं.

Source: Bollywoodlife.com

मैचिंग दुपट्टा ओढ़े मोनालिसा ने अपने लुक में देसी टच दिया.

Source: Bollywoodlife.com

खुले बाल और चेहरे पर प्यारी सी स्माइल ने तस्वीरों में चार-चांद लगा दिए.

Source: Bollywoodlife.com

मिनिमल मेकअप और माथे पर छोटी सी बिंदी उनके लुक को और खास बना रही है.

Source: Bollywoodlife.com

गार्डन एरिया में खिंचवाई गईं इन फोटोज ने सोशल मीडिया पर खूब लाइमलाइट बटोरी.

Source: Bollywoodlife.com

मोनालिसा के इस देसी अवतार को फैंस जमकर पसंद कर रहे हैं, और तारीफों की बौछार कर रहे हैं.

Source: Bollywoodlife.com

लोग कमेंट कर कह रहे हैं, 'देसी लुक में आप बिल्कुल परी लग रही हैं.'

Source: Bollywoodlife.com

Thanks For Reading!

Next: शनाया कपूर ने ऑफ शोल्डर ड्रेस में ढाया कहर, बोल्ड फोटोज देख फिदा हुए फैंस

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.