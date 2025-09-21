मोनालिसा का गोल्डन ग्लैम लुक वायरल, खूबसूरती देख फैंस बोले- 'ब्यूटी क्वीन ऑफ...'
Masummba Chaurasia
| Sep 21, 2025
भोजपुरी की मशहूर एक्ट्रेस मोनालिसा ने एक बार फिर सोशल मीडिया पर अपनी अदाओं का जादू चलाया है.
लेटेस्ट तस्वीरों में मोनालिसा गोल्डन शेड की स्लीवलेस ड्रेस में नजर आईं, जिसमें वह बेहद ग्लैमरस लग रही हैं.
उन्होंने अपने लुक को सिंपल मेकअप और न्यूड लिपस्टिक के साथ कंप्लीट किया है, जो उन पर खूब जंच रहा है.
स्टाइलिश ईयररिंग्स और गोल्डन हील्स के साथ मोनालिसा का यह लुक और भी एलीगेंट नजर आया.
फैंस उनकी तस्वीरों पर लगातार तारीफों के कमेंट कर रहे हैं. कोई उन्हें 'गॉर्जियस' कह रहा है, तो कोई 'क्वीन'
मोनालिसा सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं, और अपनी हर पोस्ट से सुर्खियां बटोर लेती हैं.
एक्ट्रेस का ये लुक पार्टी वाइब्स के लिए परफेक्ट माना जा रहा है, जहां उनका कॉन्फिडेंस भी झलक रहा है.
भोजपुरी फिल्मों के अलावा मोनालिसा टीवी और वेबसीरीज में भी नजर आ चुकी हैं, और फैंस के बीच उनकी जबरदस्त फैन फॉलोइंग है.
