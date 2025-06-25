रेड कलर की साड़ी और स्लीवलेस ब्लाउज पहन मोनालिसा ने बरपाया कहर, फोटोज देख नहीं हटेगी नजर

Shreya Pandey Source: Bollywoodlife.com | Jun 25, 2025

भोजपुरी एक्ट्रेस मोनालिसा किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं.

मोनालिसा ने कई भोजपुरी फिल्में और शोज किए हैं. ये बिग बॉस में भी नजर आ चुकी हैं.

मोनालिसा बेहद बोल्ड और हॉट हैं. ये सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव रहती हैं.

हाल ही में एक्ट्रेस ने इंस्टाग्राम पर अपनी फोटोज शेयर की हैं.

इस फोटो में एक्ट्रेस ने रेड कलर की नेट की साड़ी पहनी है.

एक्ट्रेस बहुत इतरा के लहरा के फोटोज खिंचवाई हैं.

मोनालिसा की ये फोटोज फैंस को बहुत पसंद आ रही है.

