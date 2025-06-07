'बिग बॉस 19' में होगी इस कातिल हसीना की एंट्री, अंडरवर्ल्ड डॉन से है...

Shivani Duksh Source: Bollywoodlife.com | Jun 07, 2025

सलमान खान का रिएलिटी शो बिग बॉस 19 शुरू होने में अब काफी कम समय बचा है. ऐसे में मेकर्स लगातार सितारों को शो में आने का न्योता भेज रहे हैं.

Source: Instagram

बीते कुछ समय में कई सितारों का नाम बिग बॉस 19 के साथ जोड़ा जा चुका है. इस बार मेकर्स केवल सितारों पर ही फोकस कर रहे हैं.

Source: Instagram

इसी बीच बॉलीवुड की एक हसीना का नाम और इस लिस्ट में शामिल हो गया है. खबर है कि मेकर्स ने बॉलीवुड अदाकारा ममता कुल्कर्णी को बिग बॉस 19 में आने का ऑफर दिया है.

Source: Instagram

बीते कुछ समय से ममता कुल्कर्णी लगातार सुर्खियों में बनी हुई थीं. ममता कुल्कर्णी को किन्नर अखाड़े का महामंडलेश्वर बना दिया गया था.

Source: Instagram

जिसके बाद ममता कुल्कर्णी की ये उपाधी रद्द कर दी गई. ममता कुल्कर्णी पर घूस देने के भी आरोप लगाए गए.

Source: Instagram

जिसके बाद ममता कुल्कर्णी ने इस पूरे मामले पर अपनी सफाई दी थी. एक जमाना था जब ममता कुल्कर्णी का नाम अंडरवर्ल्ड के साथ जोड़ा जाता था.

Source: Instagram

अब बिग बॉस 19 की वजह से ममता कुल्कर्णी सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं. माना जा रहा है कि अगर सब ठीक रहा तो ममता कुल्कर्णी बिग बॉस में दिखेंगी.

Source: Instagram

हालांकि अब तक भी ममता कुल्कर्णी ने इस खबर पर मुहर नहीं लगाई है. एक जमाना था जब ममता कुल्कर्णी ने सलमान कान के साथ भी रोमांस किया है.

Source: Instagram

Thanks For Reading!

Next: 22 साल अनुष्का सेन ने फ्लॉन्ट किया क्लीवेज, बोल्ड फोटोज देख फैंस हुए मदहोश

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.