'बिग बॉस 19' में होगी इस कातिल हसीना की एंट्री, अंडरवर्ल्ड डॉन से है...
Shivani Duksh
| Jun 07, 2025
सलमान खान का रिएलिटी शो बिग बॉस 19 शुरू होने में अब काफी कम समय बचा है. ऐसे में मेकर्स लगातार सितारों को शो में आने का न्योता भेज रहे हैं.
बीते कुछ समय में कई सितारों का नाम बिग बॉस 19 के साथ जोड़ा जा चुका है. इस बार मेकर्स केवल सितारों पर ही फोकस कर रहे हैं.
इसी बीच बॉलीवुड की एक हसीना का नाम और इस लिस्ट में शामिल हो गया है. खबर है कि मेकर्स ने बॉलीवुड अदाकारा ममता कुल्कर्णी को बिग बॉस 19 में आने का ऑफर दिया है.
बीते कुछ समय से ममता कुल्कर्णी लगातार सुर्खियों में बनी हुई थीं. ममता कुल्कर्णी को किन्नर अखाड़े का महामंडलेश्वर बना दिया गया था.
जिसके बाद ममता कुल्कर्णी की ये उपाधी रद्द कर दी गई. ममता कुल्कर्णी पर घूस देने के भी आरोप लगाए गए.
जिसके बाद ममता कुल्कर्णी ने इस पूरे मामले पर अपनी सफाई दी थी. एक जमाना था जब ममता कुल्कर्णी का नाम अंडरवर्ल्ड के साथ जोड़ा जाता था.
अब बिग बॉस 19 की वजह से ममता कुल्कर्णी सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं. माना जा रहा है कि अगर सब ठीक रहा तो ममता कुल्कर्णी बिग बॉस में दिखेंगी.
हालांकि अब तक भी ममता कुल्कर्णी ने इस खबर पर मुहर नहीं लगाई है. एक जमाना था जब ममता कुल्कर्णी ने सलमान कान के साथ भी रोमांस किया है.
