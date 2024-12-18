3 साल बाद TV पर धमाकेदार वापसी कर रही है ये हसीना, TRP की रह चुकी है क्वीन
Kavita
Source:
Bollywoodlife.com
| Dec 18, 2024
खूबसूरत एक्ट्रेस दीपिका कक्कड़ टीवी पर एक बार फिर से धमाका करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं.
दीपिका कक्कड़ टीवी पर कमबैक कर रही हैं.
एक्ट्रेस ने खुद अपने कमबैक का ऐलान किया है, जिससे फैंस बहुत खुश हैं.
दीपिका कक्कड़ आखिरी बार साल 2021 में सीरियल ससुराल सिमर का 2 में आई थीं.
इसके बाद से ही वह टीवी से गायब हो गईं और अपने परिवार के साथ बिजी हैं.
अब दीपिका टीवी में कदम रख रही हैं. लेकिन वह किसी सीरियल में नहीं आएंगी.
जानकारी के मुताबिक. दीपिका कक्कड़ एक रियलिटी शो में हिस्सा लेने वाली हैं.
रिपोर्ट्स के मुताबिक, दीपिका कुकिंग शो का हिस्सा बन सकती हैं.
बता दें कि दीपिका कक्कड़ ने पहले कहा था कि वह अपने 4-5 साल बेटे के साथ बिताना चाहती हैं.
