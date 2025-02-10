जैस्मिन भसीन ने न्यूयॉर्क में मनाया वेकेशन, साथ दिखा ये हैंडसम हंक

Garima Singh Source: Bollywoodlife.com | Feb 10, 2025

टीवी की जानी-मानी एक्ट्रेस जैस्मिन भसीन इन दिनों न्यूयॉर्क में वेकेशन मना रही हैं.

बिग बॉस 13 फेम जैस्मिन भसीन ने अपने वेकेशन की झलक इंस्टाग्राम पर दिखाई है.

तस्वीरों से साफ है कि इस वेकेशन पर जैस्मिन भसीन के साथ अली गोनी भी पहुंचे हुए थे.

वेकेशन के दौरान अली और जैस्मिन ने जाने-माने शेफ विकास खन्ना से भी मुलाकात की.

न्यूयॉर्क में जैस्मिन भसीन ने जमकर तस्वीरें क्लिक करवाईं, जिसे फैंस काफी पसंद कर रहे हैं.

जैस्मिन भसीन ने वेकेशन की तस्वीरों को शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा है, 'न्यूयॉर्क डंप'

बता दें कि बिग बॉस 13 का हिस्सा बनने के बाद जैस्मिन भसीन की फैन फॉलोइंग में लगातार इजाफा हो रहा है.

