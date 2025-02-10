जैस्मिन भसीन ने न्यूयॉर्क में मनाया वेकेशन, साथ दिखा ये हैंडसम हंक
Garima Singh
Source:
Bollywoodlife.com
| Feb 10, 2025
टीवी की जानी-मानी एक्ट्रेस जैस्मिन भसीन इन दिनों न्यूयॉर्क में वेकेशन मना रही हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
बिग बॉस 13 फेम जैस्मिन भसीन ने अपने वेकेशन की झलक इंस्टाग्राम पर दिखाई है.
Source:
Bollywoodlife.com
तस्वीरों से साफ है कि इस वेकेशन पर जैस्मिन भसीन के साथ अली गोनी भी पहुंचे हुए थे.
Source:
Bollywoodlife.com
वेकेशन के दौरान अली और जैस्मिन ने जाने-माने शेफ विकास खन्ना से भी मुलाकात की.
Source:
Bollywoodlife.com
न्यूयॉर्क में जैस्मिन भसीन ने जमकर तस्वीरें क्लिक करवाईं, जिसे फैंस काफी पसंद कर रहे हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
जैस्मिन भसीन ने वेकेशन की तस्वीरों को शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा है, 'न्यूयॉर्क डंप'
Source:
Bollywoodlife.com
बता दें कि बिग बॉस 13 का हिस्सा बनने के बाद जैस्मिन भसीन की फैन फॉलोइंग में लगातार इजाफा हो रहा है.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: एक्ट्रेस श्रिया सरन की 9 लाजवाब फिल्में
अगली वेब स्टोरी देखें.