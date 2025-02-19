बिग बॉस 13 फेम जैस्मिन भसीन बनीं बार्बी डॉल, दिल हार बैठे फैंस
Garima Singh
| Feb 19, 2025
टीवी की जानी-मानी एक्ट्रेस जैस्मिन भसीन के फोटोशूट मिनटों में वायरल होते हैं.
हाल ही में एक्ट्रेस ने नया फोटोशूट करवाया है, जिसे लोग काफी पसंद कर रहे हैं.
नई फोटोज में जैस्मिन भसीन काफी क्यूट लग रही हैं.
यूजर्स जैस्मिन भसीन की क्यूटनेस पर दिल हार बैठे हैं.
सामने आई तस्वीरों में जैस्मिन भसीन ने सफेद रंग की शॉर्ट ड्रेस पहनी हुई है और इसे ब्लैक रंग की ब्लेजर संग पेयरअप किया है.
बता दें कि जैस्मिन भसीन ने कई पॉपुलर टीवी शोज में किया है.
साथ ही जैस्मिन भसीन ने बिग बॉस 13 में बतौर कंटेस्टेंट हिस्सा लिया था.
