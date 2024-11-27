Bigg Boss 13 runner up Asim Riaz दिखे mystery girl के साथ, Ex के janmdin पर सामने आईं Photo

Shivani Duksh Source: Bollywoodlife.com | Nov 27, 2024

सोशल मीडिया पर असीम रियाज की कुछ तस्वीरें तेजी से वायरल हो रही हैं.

Source: Instagram

इन तस्वीरों में असीम रियाज मिस्ट्री गर्ल के साथ नजर आ रहे हैं.

Source: Instagram

तस्वीर में असीम रियाज ने खुद भी अपना चेहरा छिपा रखा है.

Source: Instagram

लोग जानने की कोशिश कर रहे हैं असीम रियाज किस हसीना के साथ बैठे हैं.

Source: Instagram

हिमांशी खुराना के बर्थडे के मौके पर असीम रियाज ने ये पोस्ट शेयर की है.

Source: Instagram

असीम रियाज और हिमांशी खुराना अब साथ नहीं हैं.

Source: Instagram

असीम रियाज की इस पोस्ट ने अब हिमांशी खुराना के फैंस को सदमा दे दिया है.

Source: Instagram

लोगों ने असीम रियाज को ट्रोल करना शुरू कर दिया है.

Source: Instagram

Thanks For Reading!

Next: Aamir Khan, Shah Rukh Khan और Saif Ali khan ने इस फिल्म में किया था कैमियो, पहली बार दिखे थे साथ

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.