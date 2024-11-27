Bigg Boss 13 runner up Asim Riaz दिखे mystery girl के साथ, Ex के janmdin पर सामने आईं Photo
Shivani Duksh
Source:
Bollywoodlife.com
| Nov 27, 2024
सोशल मीडिया पर असीम रियाज की कुछ तस्वीरें तेजी से वायरल हो रही हैं.
इन तस्वीरों में असीम रियाज मिस्ट्री गर्ल के साथ नजर आ रहे हैं.
तस्वीर में असीम रियाज ने खुद भी अपना चेहरा छिपा रखा है.
लोग जानने की कोशिश कर रहे हैं असीम रियाज किस हसीना के साथ बैठे हैं.
हिमांशी खुराना के बर्थडे के मौके पर असीम रियाज ने ये पोस्ट शेयर की है.
असीम रियाज और हिमांशी खुराना अब साथ नहीं हैं.
असीम रियाज की इस पोस्ट ने अब हिमांशी खुराना के फैंस को सदमा दे दिया है.
लोगों ने असीम रियाज को ट्रोल करना शुरू कर दिया है.
