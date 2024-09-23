तेजस्वी प्रकाश का नया फोटोशूट हुआ वायरल

Bollywood Staff Source: Bollywoodlife.com | Sep 23, 2024

तेजस्वी प्रकाश टीवी का जाना माना चेहरा बन चुकी हैं।

तेजस्वी प्रकाश को बिग बॅास सीजन 15 में देखा गया था।

बिग बॉस 15 का विनर बनते ही तेजस्वी के किस्मत का ताला जैसे खुल गया हो।

इसके बाद से ही तेजस्वी प्रकाश के आगे ऑफर्स की झड़ी सी लग गई।

तेजस्वी को नागिन 6 समेत कई बड़े प्रोजेक्ट भी मिले थे।

अब तेजस्वी प्रकाश अपने नए फोटोशूट के चलते छाई हुई हैं।

इस फोटोशूट में तेजस्वी प्रकाश की खूबसूरती तो देखते ही बन रही है।

तेजस्वी प्रकाश ने सेमी फॉर्मल ड्रेस में लेटेस्ट फोटोशूट करवाया है।

बता दें कि तेजस्वी का नाम काफी लंबे समय से टीवी एक्टर करण कुंद्रा के साथ जुड़ता आया है।

