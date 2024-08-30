चौंकाने वाली है 'बिग बॉस' विनर एमसी स्टैन की नेटवर्थ
Aug 30, 2024
रैपर एमसी स्टेन का आज यानी 30 अगस्त को जन्मदिन है।
इस मौके पर आइए आपको एमसी स्टेन के बारे कुछ खास बात बताते हैं।
रैपर एमसी स्टेन ने 'बिग बॉस 16' का खिताब जीतकर सभी को चौंका दिया था।
एमसी स्टेन की जिंदगी का सफर बेहद दिलचस्प और कठिन रहा है।
शो जीतने के बाद एमसी स्टेन लगातार सफलता की सीढ़ियां चढ़ते गए हैं।
एमसी स्टेन ने अपने टैलेंट के दम पर कम उम्र में ही सफलता हासिल कर ली है।
एक समय ऐसा भी था जब एमसी स्टेन को सड़कों पर रातें गुजारनी पड़ती थीं।
बता दें, एमसी स्टैन की नेट वर्थ 15 से 20 करोड़ रुपये है।
एमसी स्टैन हर महीने अपने गानों, यूट्यूब और कॉन्सर्ट से लाखों रुपये कमाते हैं।
