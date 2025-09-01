'विंटेज लुक में छाईं ईशा मालवीय, फैंस बोले- 'असली ब्यूटी क्वीन तो...'
Masummba Chaurasia
Source:
Bollywoodlife.com
| Sep 01, 2025
सोशल मीडिया सेंसेशन और 'उडारियां' फेम ईशा मालवीय ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम पर विंटेज लुक वाली तस्वीरें शेयर कीं.
Source:
Bollywoodlife.com
इस फोटोशूट में ईशा गोल्डन अनारकली सूट और डिजाइनर दुपट्टे में नजर आईं. उनका ये लुक बेहद रॉयल और एलीगेंट लग रहा है.
Source:
Bollywoodlife.com
फोटोज का बैकग्राउंड और लाइटिंग इस लुक को और खास बना रही है. तस्वीरें देखते ही फैंस को पुराने जमाने का विंटेज चार्म याद आ गया.
Source:
Bollywoodlife.com
ईशा ने अपने बाल खुले रखे और हैवी ईयररिंग्स के साथ लुक को पूरा किया. उनका हर अंदाज फैंस को दिल जीत रहा है.
Source:
Bollywoodlife.com
एक्ट्रेस ने नेचुरल मेकअप के साथ ग्लॉसी लिपस्टिक और माथे पर छोटी बिंदी लगाई. इसने उनके ट्रेडिशनल लुक को और निखार दिया.
Source:
Bollywoodlife.com
फोटोज में ईशा अपने आउटफिट को फ्लॉन्ट करते हुए अलग-अलग पोज देती नजर आ रही हैं. हर तस्वीर पर फैंस दिल हार बैठे.
Source:
Bollywoodlife.com
उनके इस पोस्ट पर हजारों लाइक्स और कमेंट्स आ चुके हैं. बता दें, ईशा मालवीय 'बिग बॉस 17' का हिस्सा रह चुकी हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: 'मैं आपसे...', मोनालिसा की ग्लैमरस अदाएं देख फैन ने कही दिल की बात
अगली वेब स्टोरी देखें.