'विंटेज लुक में छाईं ईशा मालवीय, फैंस बोले- 'असली ब्यूटी क्वीन तो...'

Masummba Chaurasia Source: Bollywoodlife.com | Sep 01, 2025

सोशल मीडिया सेंसेशन और 'उडारियां' फेम ईशा मालवीय ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम पर विंटेज लुक वाली तस्वीरें शेयर कीं.

इस फोटोशूट में ईशा गोल्डन अनारकली सूट और डिजाइनर दुपट्टे में नजर आईं. उनका ये लुक बेहद रॉयल और एलीगेंट लग रहा है.

फोटोज का बैकग्राउंड और लाइटिंग इस लुक को और खास बना रही है. तस्वीरें देखते ही फैंस को पुराने जमाने का विंटेज चार्म याद आ गया.

ईशा ने अपने बाल खुले रखे और हैवी ईयररिंग्स के साथ लुक को पूरा किया. उनका हर अंदाज फैंस को दिल जीत रहा है.

एक्ट्रेस ने नेचुरल मेकअप के साथ ग्लॉसी लिपस्टिक और माथे पर छोटी बिंदी लगाई. इसने उनके ट्रेडिशनल लुक को और निखार दिया.

फोटोज में ईशा अपने आउटफिट को फ्लॉन्ट करते हुए अलग-अलग पोज देती नजर आ रही हैं. हर तस्वीर पर फैंस दिल हार बैठे.

उनके इस पोस्ट पर हजारों लाइक्स और कमेंट्स आ चुके हैं. बता दें, ईशा मालवीय 'बिग बॉस 17' का हिस्सा रह चुकी हैं.

