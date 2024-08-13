बिग बॉस 18 में तहलका मचा देंगे ये स्टार्स, इस बार होगा बवाल
Kavita
Source:
Bollywoodlife.com
| Aug 13, 2024
रैपर किंग को बिग बॉस 18 के मेकर्स ने अप्रोच किया है।
Source:
Bollywoodlife.com
वड़ा पाव गर्ल की तरह डॉली चायवाला को मेकर्स इस सीजन में लाने वाले हैं।
Source:
Bollywoodlife.com
स्प्लिट्सविला फेम सीवेट तोमर को भी अप्रोच किया गया है।
Source:
Bollywoodlife.com
दिग्विजय राठी टीवी पर्सनैलिटी हैं। उन्हें मेकर्स शो में लाना चाहते हैं।
Source:
Bollywoodlife.com
दीपिका आर्या सन्नी आर्या उर्फ तहलका की पत्नी हैं। उन्हें शो में लाने की तैयारी हैं।
Source:
Bollywoodlife.com
ईशा कोपिकर लाइमलाइट से दूर हैं, लेकिन वह बिग बॉस 18 में दिख सकती हैं।
Source:
Bollywoodlife.com
रजत दलाल भी इस लिस्ट में हैं।
Source:
Bollywoodlife.com
समीरा रेड्डी को बिग बॉस 18 के लिए अप्रोच किया गया है।
Source:
Bollywoodlife.com
दलजीत कौर बिग बॉस का हिस्सा रह चुकी हैं। मेकर्स उन्हें फिर से लाना चाहते हैं।
Source:
Bollywoodlife.com
सुरभि ज्योति को कई सीजन में अप्रोच किया है। इस बार फिर मेकर्स उन्हें शो में लाने में लगे हैं।
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: 'स्त्री 2' ने तोड़ा 'स्त्री' का रिकॉर्ड, फिल्म की एडवांस बुकिंग का है ये हाल
अगली वेब स्टोरी देखें.