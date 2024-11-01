बिग बॉस 18 में जाते ही ऐलिस कौशिक को मिला प्यार में धोखा? सलमान ने खोली पोल

Shivani Duksh Source: Bollywoodlife.com | Nov 01, 2024

बिग बॉस 18 के घर में सलमान खान ने एलिस कौशिक पर एक बड़ा बम फोड़ दिया है.

हाल ही में एलिस कौशिक ने दावा किया था कि कंवर ढिल्लों ने उनको शादी के लिए प्रपोज किया था.

वीकेंड के वार में सलमान ने दावा किया है कि कंवर ढिल्लों ने उनको कभी प्रपोज ही नहीं किया.

बिग बॉस के प्रोमो में सलमान कह रहे हैं कि कंवर ढिल्लों ने उनके बयान को गलत बताया है.

ये बात सुनते ही एलिस कौशिक ने रोना शुरू कर दिया.

बता दें दिवाली के मौके पर सलमान खान एलिस कौशिक की टांग खीचते नजर आएंगे.

एलिस कौशिक को परेशान करने के लिए सलमान खान ने ये बयान दिया है.

वहीं दूसरी तरफ दिवाली के मौके पर कंवर ढिल्लों ने एलिस कौशिक को विश किया है.

