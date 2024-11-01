बिग बॉस 18 में जाते ही ऐलिस कौशिक को मिला प्यार में धोखा? सलमान ने खोली पोल
Shivani Duksh
Source:
Bollywoodlife.com
| Nov 01, 2024
बिग बॉस 18 के घर में सलमान खान ने एलिस कौशिक पर एक बड़ा बम फोड़ दिया है.
Source:
Instagram
हाल ही में एलिस कौशिक ने दावा किया था कि कंवर ढिल्लों ने उनको शादी के लिए प्रपोज किया था.
Source:
Instagram
वीकेंड के वार में सलमान ने दावा किया है कि कंवर ढिल्लों ने उनको कभी प्रपोज ही नहीं किया.
Source:
Instagram
बिग बॉस के प्रोमो में सलमान कह रहे हैं कि कंवर ढिल्लों ने उनके बयान को गलत बताया है.
Source:
Instagram
ये बात सुनते ही एलिस कौशिक ने रोना शुरू कर दिया.
Source:
Instagram
बता दें दिवाली के मौके पर सलमान खान एलिस कौशिक की टांग खीचते नजर आएंगे.
Source:
Instagram
एलिस कौशिक को परेशान करने के लिए सलमान खान ने ये बयान दिया है.
Source:
Instagram
वहीं दूसरी तरफ दिवाली के मौके पर कंवर ढिल्लों ने एलिस कौशिक को विश किया है.
Source:
Instagram
Thanks For Reading!
Next: जानें कब और किस OTT प्लेटफॉर्म पर देखें Jr NTR की फिल्म 'देवरा'
अगली वेब स्टोरी देखें.