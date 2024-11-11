बिग बॉस 18 से पति के बाहर होते ही बीमार पड़ीं सारा, ले रही हैं दवाई की हैवी डोज?

Bollywood Staff Source: Bollywoodlife.com | Nov 11, 2024

बिग बॉस 18 में इस बार कई नए ट्वीट और ड्रामा देखने को मिल रहा है.

वहीं हाल ही बिग बॉस ने इस बार कंटेस्टेंट के साथ एक नया स्टंट कर दिया है.

दरअसल, बिग बॉस 18 के घर में डायरेक्टर रोहित शेट्टी ने स्पेशल अपीयरेंस किया था.

जहां रोहित शेट्टी ने कंटेस्टेंट के साथ खूब एंजॉय किया था मगर इसके साथ ही उन्होंने पुराने मुद्दों पर भी बातचीत की थी.

वहीं रोहित शेट्टी ने कंटेस्टेंट के ऊपर एक नया बॉम्ब फेक दिया उन्होंने एपिसोड में ही बताया कि किसको सबसे कम वोट्स मिले हैं.

रोहत शेट्टी ने बताया सबसे कम वोट्स के चलते आरफीन खान शो से एलिमिनेट हो रहे हैं.

आरफीन खान के घर से एलिमिनेट होने की खबर सुनकर सारे कंटेस्टेंट शॉक्ड हो गए.

जिसमें सबसे ज्यादा तकलीफ आरफीन खान की पत्नी सारा को हुई है.

पति आरफीन खान का इविक्शन होते ही सारा भावुक हो कर रोने लग गई थीं.

आरफीन खान के शो से जाने के बाद से सारा की तबियत काफी खराब है जिसके चलते उन्होंने ने बिग बॉस से माइग्रेन की कुछ टैबलेट्स भी मांगी हैं.

