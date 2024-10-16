बिग बॉस 18 में अविनाश मिश्रा के इविक्शन में आया तगड़ा ट्विस्ट, झुकने को तैयार हुए मेकर्स
Shivani Duksh
Source:
Bollywoodlife.com
| Oct 16, 2024
बिग बॉस 18 में अविनाश मिश्रा को एलिमिनेशन को लेकर एक बड़ा ट्विस्ट आ गया है.
Source:
Instagram
अविनाश मिश्रा बिग बॉस 18 से बाहर नहीं होंगे.
Source:
Instagram
परिवारवालों के कहने पर अविनाश मिश्रा को जेल में रखा जाएगा.
Source:
Instagram
जेल में अविनाश मिश्रा को पावर दी जाएगी.
Source:
Instagram
जेल में बैठकर अविनाश मिश्रा घरवालों को राशन बाटने वाले हैं.
Source:
Instagram
ये बात साफ हो गई है कि अविनाश मिश्रा अब भी बिग बॉस 18 का हिस्सा हैं.
Source:
Instagram
इस खबर ने अविनाश मिश्रा के फैंस को खुश कर दिया है.
Source:
Instagram
फैंस को लग रहा था कि अविनाश मिश्रा शो से बाहर हो चुके हैं.
Source:
Instagram
Thanks For Reading!
Next: करवा चौथ पर कॉपी करें रूपाली गांगुली का साड़ी कलेक्शन, चमक जायेंगी पति की आंखें
अगली वेब स्टोरी देखें.