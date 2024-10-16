बिग बॉस 18 में अविनाश मिश्रा के इविक्शन में आया तगड़ा ट्विस्ट, झुकने को तैयार हुए मेकर्स

Shivani Duksh Source: Bollywoodlife.com | Oct 16, 2024

बिग बॉस 18 में अविनाश मिश्रा को एलिमिनेशन को लेकर एक बड़ा ट्विस्ट आ गया है.

Source: Instagram

अविनाश मिश्रा बिग बॉस 18 से बाहर नहीं होंगे.

Source: Instagram

परिवारवालों के कहने पर अविनाश मिश्रा को जेल में रखा जाएगा.

Source: Instagram

जेल में अविनाश मिश्रा को पावर दी जाएगी.

Source: Instagram

जेल में बैठकर अविनाश मिश्रा घरवालों को राशन बाटने वाले हैं.

Source: Instagram

ये बात साफ हो गई है कि अविनाश मिश्रा अब भी बिग बॉस 18 का हिस्सा हैं.

Source: Instagram

इस खबर ने अविनाश मिश्रा के फैंस को खुश कर दिया है.

Source: Instagram

फैंस को लग रहा था कि अविनाश मिश्रा शो से बाहर हो चुके हैं.

Source: Instagram

