दूसरी जात का है लड़का, मां ने लगाई लगाम, जानिए क्यों मिली Chaahat Pandey को प्यार करने की सजा
Shivani Duksh
Source:
Bollywoodlife.com
| Jan 02, 2025
आपको जानकर हैरानी होगी कि चाहत पांडे की हाल ही में ब्रेकअप हुआ है.
Source:
Instagram
सूत्रों की मानें तो बिग बॉस 18 में आने से पहले चाहत पांडे किसी को डेट कर रही थीं.
Source:
Instagram
चाहत पांडे को अक्सर गिफ्ट मिला करते थे. मां को लगता था कि चाहत पांडे के फैंस ये तोहफे भेज रहे हैं.
Source:
Instagram
जल्द ही चाहत पांडे की मां को पता चला चाहत पांडे किसी के प्यार में डूबी हुई हैं.
Source:
Instagram
ये लड़का चाहत पांडे की जात का भी नहीं है. ऐसे में चाहत पांडे की मां ने इस रिश्ते को मना कर दिया.
Source:
Instagram
आजकल चाहत पांडे की मां उनके लिए एक लड़का तलाश रही हैं.
Source:
Instagram
चाहत पांडे ने मां के कहने पर उस लड़के से भी ब्रेकअप कर लिया.
Source:
Instagram
अब चाहत पांडे की मां दावा कर रही हैं कि उनकी बेटी का कभी कोई चक्कर नहीं चला.
Source:
Instagram
Thanks For Reading!
Next: लंबाई के चलते Salman Khan की इस फिल्म से Reject हुई थीं ये एक्ट्रेस, अब करती हैं TV Shows में काम
अगली वेब स्टोरी देखें.