Bigg Boss 18: खुला अब तक का सबसे बड़ा राज, जानिए कौन है Chaahat Pandey का सीक्रेट बॉयफ्रेंड
Shivani Duksh
Source:
Bollywoodlife.com
| Jan 07, 2025
हाल ही में चाहत पांडे की मां ने दावा किया था कि उनकी बेटी किसी गुजराती एक्टर को डेट कर रही हैं.
Source:
Instagram
चाहत पांडे की मां ने दावा किया था कि वो उनके बॉयफ्रेंड का नाम बताने वाले को 21 लाख रुपए इनाम में देंगी.
Source:
Instagram
इस बीच चाहत पांडे के बॉयफ्रेंड के नाम से पर्दा हट गया है. ये गुजराती एक्टर कोई और नहीं बल्कि मानस शाह हैं.
Source:
Instagram
मानस शाह सीरियल ये हैं मोहब्बतें में नजर आ चुके हैं. इसके अलावा मानस ने कई गुजराती फिल्मों में भी काम किया है.
Source:
Instagram
अब सोशल मीडिया पर चाहत पांडे का नाम मानस शाह के साथ जोड़ा जा रहा था.
Source:
Instagram
हाल ही में दावा किया गया था कि चाहत ने मां की वजह से अपने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप कर लिया था.
Source:
Instagram
इतना ही नहीं चाहत पांडे की मां ने तो अपनी बेटी के लिए रिश्ते भी तलाशने शुरू कर दिए हैं.
Source:
Instagram
चाहत पांडे की मां अपनी ही जाति में उनकी शादी करवाना चाहती हैं.
Source:
Instagram
Thanks For Reading!
Next: 'गृह लक्ष्मी' के प्रमोशन के बीच Hina Khan ने रेत पर दिए पोज, रेगिस्तान से फोटोज वायरल
अगली वेब स्टोरी देखें.