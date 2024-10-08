जाने 'बिग बॉस 18' के कंटेस्टेंट्स के कितने है फॉलोअर्स
| Oct 08, 2024
शिल्पा शिरोडकर के 145K फॉलोअर्स हैं.
करण वीर मेहरा के 167 लाख फॉलोअर्स हैं.
विवियन डीसेना को 655 लाख लोग फॉलो करते हैं.
शहजादा धामी के 629K फॉलोअर्स हैं.
हेमा शर्मा को 2 मिलियन लोग फॉलो करते हैं.
अरुणाचल की एक्ट्रेस चुम दरांग के 1 मिलियन से भी ज्यादा फॉलोअर्स हैं.
टीवी एक्ट्रेस एलिस कौशिक के 433 लाख फॉलोअर्स हैं.
टीवी एक्ट्रेस ईशा सिंह के 8 लाख से भी ज्यादा फॉलोअर्स हैं.
अरफीन खान को 7 लाख से भी ज्यादा लोग फॉलो करते हैं.
सारा अरफीन खान के 604K फॉलोअर्स हैं.
टीवी एक्ट्रेस चाहत पांडे के 15 लाख फॉलोअर्स हैं.
अनुपमा फेम मुस्कान बामने को 1 मिलियन लोग फॉलो करते हैं.
एक्ट्रेस श्रुतिका अर्जुन के 1.3 मिलियन फॉलोअर्स हैं.
नायरा बनर्जी के 63 लाख फॉलोअर्स हैं.
टीवी एक्टर अविनाश मिश्रा के 1.2 मिलियन फॉलोअर्स हैं.
तजिंदर पाल सिंह बग्गा को 129 लाख लोग फॉलो करते हैं.
रजत दलाल को 567 लाख लोग फॉलो करते हैं.
