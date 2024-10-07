रातों रात सोशल मीडिया सेंसेशन बनीं वायरल भाभी, बिग बॉस 18 में मारी एंट्री
Ankita Kumari
Source:
Bollywoodlife.com
| Oct 07, 2024
सलमान खान के रियलिटी शो 'बिग बॉस 18' का आगाज हो गया है.
Source:
Bollywoodlife.com
इस बार के सीजन को हिट बनाने के लिए मेकर्स कई बड़े सितारों को शो में लेकर आए हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
शो 'बिग बॉस 18' में 'वायरल भाभी' भी अपना जलवा बिखेरती दिख रही हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
'वायरल भाभी' उर्फ हेमा शर्मा 'बिग बॉस 18' की 14वीं कंटेस्टेंट है.
Source:
Bollywoodlife.com
शो में हेमा शर्मा के जुड़ने से फैंस की एक्साइटमेंट और बढ़ गई है.
Source:
Bollywoodlife.com
सोशल मीडिया सेंसेशन एक्ट्रेस हेमा शर्मा की बिग बॉस में एंट्री हो चुकी है.
Source:
Bollywoodlife.com
बता दें, हेमा शर्मा एक ठुमका लगाकर सोशल मीडिया पर तहलका मचा देती है.
Source:
Bollywoodlife.com
फैंस हेमा शर्मा के हर एक वीडियो का बेसब्री से इंतजार करते हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
हेमा शर्मा एक्टर फिल्म 'दबंग-3' और यमला पगला दीवाना जैसी सुपरहिट फिल्मों में काम कर चुकी हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: श्रुतिका अर्जुन की हुई शहनाज गिल से तुलना, ट्रोलर्स ने लगाई क्लास
अगली वेब स्टोरी देखें.