रातों रात सोशल मीडिया सेंसेशन बनीं वायरल भाभी, बिग बॉस 18 में मारी एंट्री

Ankita Kumari Source: Bollywoodlife.com | Oct 07, 2024

सलमान खान के रियलिटी शो 'बिग बॉस 18' का आगाज हो गया है.

इस बार के सीजन को हिट बनाने के लिए मेकर्स कई बड़े सितारों को शो में लेकर आए हैं.

शो 'बिग बॉस 18' में 'वायरल भाभी' भी अपना जलवा बिखेरती दिख रही हैं.

'वायरल भाभी' उर्फ हेमा शर्मा 'बिग बॉस 18' की 14वीं कंटेस्टेंट है.

शो में हेमा शर्मा के जुड़ने से फैंस की एक्साइटमेंट और बढ़ गई है.

सोशल मीडिया सेंसेशन एक्ट्रेस हेमा शर्मा की बिग बॉस में एंट्री हो चुकी है.

बता दें, हेमा शर्मा एक ठुमका लगाकर सोशल मीडिया पर तहलका मचा देती है.

फैंस हेमा शर्मा के हर एक वीडियो का बेसब्री से इंतजार करते हैं.

हेमा शर्मा एक्टर फिल्म 'दबंग-3' और यमला पगला दीवाना जैसी सुपरहिट फिल्मों में काम कर चुकी हैं.

