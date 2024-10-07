'बिग बॉस 18' की इस कंटेस्टेंट ने सलमान की टीम पर लगाया था गंभीर आरोप
Shashikant Mishra
Source:
Bollywoodlife.com
| Oct 06, 2024
सलमान खान का शो 'बिग बॉस 18' आज यानी रविवार से शुरू हो चुका है.
Bollywoodlife.com
'बिग बॉस 18' में अलग-अलग फील्ड के कई कंटेस्टेंट ने एंट्री ली है.
Bollywoodlife.com
'बिग बॉस 18' में एक्ट्रेस हेमा शर्मा भी बतौर कंटेस्टेंट पहुंची हैं.
Bollywoodlife.com
हेमा शर्मा फिल्मों और टीवी शोज के अलावा वेब सीरीज में नजर आ चुकी हैं.
Bollywoodlife.com
हेमा शर्मा एक्ट्रेस होने के साथ ही सोशल एक्टिविस्ट और इंटरनेट पर्सनैलिटी भी हैं.
Bollywoodlife.com
सलमान खान के शो में आने वाली हेमा शर्मा ने एक बार उनकी टीम पर बदसलूकी करने का आरोप लगाया था.
Bollywoodlife.com
हेमा शर्मा ने साल 2023 में आरोप लगाया था कि सलमान खान की सिक्योरिटी टीम ने उनके साथ बदतमीजी की.
Bollywoodlife.com
उनका आरोप था कि सलमान की टीम ने उनके साथ मारपीट की और सेट से बाहर निकाल दिया.
Bollywoodlife.com
हेमा शर्मा ने कहा था कि वह बस सलमान खान से मिलना चाहती थी और उनके साथ एक फोटो लेना चाहती थी.
Bollywoodlife.com
