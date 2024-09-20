बिग बॉस 18 में इन 9 स्टार्स की एंट्री से होगा पंगा
Ankita Kumari
| Sep 20, 2024
टीवी एक्टर शोएब इब्राहिम बिग बॉस 18 के पहले कंफर्म कंटेस्टेंट बन गए हैं।
नागिन 4 फेम निया शर्मा बिग बॉस 18 में नजर आ सकती हैं।
स्प्लिट्सविला 15 कंटेस्टेंट सिवेत तोमर भी बिग बॉस 18 के कंफर्म कंटेस्टेंट बताए जा रहे हैं।
देब चंद्रिमा सिंघा रॉय भी सलमान खान के शो का हिस्सा बनने वाली हैं।
ट्रांसजेंडर पूजा शर्मा का नाम भी लिस्ट में शुमार है।
एक्ट्रेस ईशा कोप्पिकर का नाम भी बिग बॉस 18 से जोड़ा जा रहा है।
शाइनी अहूजा भी सलमान खान के शो का हिस्सा बन सकते हैं।
स्प्लिट्सविला 15 फेम दिग्विजय राठी बिग बॉस 18 के कंफर्म कंटेस्टेंट बताए जा रहे हैं।
अनुपमा फेम मदालसा शर्मा बिग बॉस 18 में नजर आ सकती हैं।
इस लिस्ट में एआई कंटेस्टेंट नैना का नाम भी शामिल है।
