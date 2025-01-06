Bigg Boss 18 में इस हफ्ते होगा डबल इविक्शन, ग्रैंड फिनाले से पहले बाहर होंगे ये 2 कंटेस्टेंट्स?

Kavita | Jan 06, 2025

सलमान खान के रियलिटी शो बिग बॉस 18 का ग्रैंड फिनाले काफी करीब आ गया है.

इस हफ्ते शो से कशिश कपूर इविक्ट हो गई हैं

अब दावा है कि मेकर्स डबल इविक्शन का ट्विस्ट लाकर गेम मजेदार बना सकते हैं.

इस हफ्ते शो में चाहत पांडे, श्रुतिका अर्जुन और रजत दलाल नॉमिनेशन में अटक गए हैं.

ये तीनों कंटेस्टेंट्स नॉमिनेशन टास्क में रूल तोड़ने की वजह से खतरे में आ गए हैं.

ऐसे में इन तीनों में से ही किसी दो कंटेस्टेंट्स का पत्ता कट सकता है.

दावा है कि ग्रैंड फिनाले में पांच कंटेस्टेंट्स जाएंगे.

अब मेकर्स गेम को इंट्रस्टिंग बनाने के लिए पहले मिड वीक इविक्शन कर सकते हैं.

इसके बाद किसी एक कंटेस्टेंट का पत्ता वीकेंड का वार में कट सकता है.

दावा है कि रजत दलाल बच जाएंगे और चाहत पांडे, श्रुतिका अर्जुन का पत्ता कट सकता है.

