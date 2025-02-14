वैलेंटाइन डे पर रंगे हाथ पकड़ी गई 'बिग बॉस 18' की ये हसीना, मिस्ट्री मैन के साथ...
Shivani Duksh
| Feb 14, 2025
आज दुनियाभर के कपल्स वैलेंटाइन्स डे सेलिब्रेट कर रहे हैं. हर तरफ लोग केवल प्यार के बारे में बात कर रहे हैं. ऐसे में भला टीवी सितारे कैसे पीछे रह सकते हैं.
खबर है कि बिग बॉस 18 की एक हसीना ऐसी है जिसे सच्चा प्यार हो गया है. इस हसीना ने एक मिस्ट्री मैन के साथ तस्वीरें शेयर करके सनसनी मचा दिया है.
यहां हम बात कर रहे हैं बिग बॉस 18 में अपने हुस्न के जलवे बिखेर चुकी रोज एडिन की जिन्होंने हाल ही में अपनी कुछ तस्वीरें फैंस के साथ शेयर की हैं.
रोज एडिन इन तस्वीरों में येलो कलर की बोल्ड आउटफिट में नजर आ रही हैं. पहले तो रोज एडिन ने समंदर के किनारे धमाल मचाया. जिसके बाद रोज एडिन को किसी मिस्ट्री मैन के साथ रोमांस करते देखा गया.
रोज एडिन की इन तस्वीरों को देखकर फैंस के बीच हंगामा मच गया है. लोग जानने की कोशिश कर रहे हैं कि रोज एडिन के साथ मिस्ट्री मैन आखिर कौन है.
अपनी पोस्ट में रोज एडिन ने इस शख्स के बारे में किसी तरह का कोई जिक्र नहीं किया है. हालांकि रोज एडिन की हॉट तस्वीरें लगातार फैंस का ध्यान अपनी तरफ खींच रही हैं.
कहना गलत नहीं होगा कि वैलेंटाइन डे के मौके पर रोज एडिन ने ये तस्वीरें शेयर करके सोशल मीडिया का पारा बढ़ा दिया है.
तस्वीरें शेयर करने के बाद रोज एडिन ने एक वीडियो भी फैंस के साथ शेयर की है. अब फैंस को लग रहा है कि रोज एडिन को बिग बॉस से बाहर आने के बाद सच्चा प्यार हो गया है.
