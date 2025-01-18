बिग बॉस 18 का विनर बनने के लिए ईशा सिंह ने दी मेकर्स को रिश्वत? परिवार ने तोड़ी चुप्पी

Shivani Duksh Source: Bollywoodlife.com | Jan 18, 2025

बिग बॉस 18 का फिनाले होने में अब बस कुछ घंटों का समय बचा है. ऐसे में बिग बॉस के फाइनलिस्ट को लेकर तरह तरह की खबरें सामने आ रही हैं. सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि टीवी अदाकारा ईशा सिंह बिग बॉस 18 की विनर बनने वाली हैं.

Source: Instagram

सोशल मीडिया पर बताया जा रहा है कि बिग बॉस 18 स्टार ईशा सिंह ने पहले से ही मेकर्स के साथ डील कर रखी है. बिग बॉस 18 का विनर बनने के लिए ईशा सिंह ने अपनी कमाई का 30 प्रतिशत बिग बॉस के मेकर्स को दे दिया है.

Source: Instagram

बताया जा रहा है कि बिग बॉस 18 का विनर बनने के लिए ईशा सिंह ने पहले से ही मेकर्स से बात कर रखी थी. घर में आने से पहले ईशा सिंह ने एग्रीमेंट किया है कि वो अपनी अर्निंग का एक हिस्सा मेकर्स को देंगी ताकि वो विनर बन सकें.

Source: Instagram

ये खबर सामने आने के बाद से ही ईशा सिंह के फैंस के बीच खलबली मची हुई है. लोग कह रहे हैं कि शायद इसी वजह से ईशा सिंह को बिग बॉस 18 के फिनाले में पहुंचने में कोई दिक्कत नहीं हुई है.

Source: Instagram

सोशल मीडिया पर फैली इस खबर की वजह से लोग लगातार ईशा सिंह को ट्रोल कर रहे हैं. इसी बीच ईशा सिंह के परिवार ने एक स्टेटमेंट जारी करके इस खबर की पोल खोलकर रख दी है.

Source: Instagram

ईशा सिंह के परिवार ने दावा किया है कि उन्होंने बिग बॉस के मेकर्स के साथ किसी तरह की कोई डील नहीं की है. ईशा सिंह को बदनाम करने के लिए हेटर्स इस तरह की खबरें फैला रहे हैं.

Source: Instagram

ईशा सिंह के परिवार की इस स्टेटमेंट ने सभी हेटर्स की बोलती बंद कर दी है जो कि उन पर तरह तरह के आरोप लगा रहे हैं. वहीं लोग बिग बॉस 18 के फिनाले का इंतजार कर रहे हैं.

Source: Instagram

ईशा सिंह की तरह हिना खान पर भी इसी तरह के आरोप लगाए गए थे. कहा गया था कि हिना खान ने भी इसी शर्त पर बिग बॉस में एंट्री की थी कि वो शो की विनर बनेंगी. हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ.

Source: Instagram

Thanks For Reading!

Next: सैफ अली खान नहीं जहांगीर पर था हमलावर का निशाना, करीना बोलीं- 'बच्चों के कमरे में...'

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.