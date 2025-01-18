बिग बॉस 18 का विनर बनने के लिए ईशा सिंह ने दी मेकर्स को रिश्वत? परिवार ने तोड़ी चुप्पी
Bollywoodlife.com | Jan 18, 2025
बिग बॉस 18 का फिनाले होने में अब बस कुछ घंटों का समय बचा है. ऐसे में बिग बॉस के फाइनलिस्ट को लेकर तरह तरह की खबरें सामने आ रही हैं. सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि टीवी अदाकारा ईशा सिंह बिग बॉस 18 की विनर बनने वाली हैं.
सोशल मीडिया पर बताया जा रहा है कि बिग बॉस 18 स्टार ईशा सिंह ने पहले से ही मेकर्स के साथ डील कर रखी है. बिग बॉस 18 का विनर बनने के लिए ईशा सिंह ने अपनी कमाई का 30 प्रतिशत बिग बॉस के मेकर्स को दे दिया है.
बताया जा रहा है कि बिग बॉस 18 का विनर बनने के लिए ईशा सिंह ने पहले से ही मेकर्स से बात कर रखी थी. घर में आने से पहले ईशा सिंह ने एग्रीमेंट किया है कि वो अपनी अर्निंग का एक हिस्सा मेकर्स को देंगी ताकि वो विनर बन सकें.
ये खबर सामने आने के बाद से ही ईशा सिंह के फैंस के बीच खलबली मची हुई है. लोग कह रहे हैं कि शायद इसी वजह से ईशा सिंह को बिग बॉस 18 के फिनाले में पहुंचने में कोई दिक्कत नहीं हुई है.
सोशल मीडिया पर फैली इस खबर की वजह से लोग लगातार ईशा सिंह को ट्रोल कर रहे हैं. इसी बीच ईशा सिंह के परिवार ने एक स्टेटमेंट जारी करके इस खबर की पोल खोलकर रख दी है.
ईशा सिंह के परिवार ने दावा किया है कि उन्होंने बिग बॉस के मेकर्स के साथ किसी तरह की कोई डील नहीं की है. ईशा सिंह को बदनाम करने के लिए हेटर्स इस तरह की खबरें फैला रहे हैं.
ईशा सिंह के परिवार की इस स्टेटमेंट ने सभी हेटर्स की बोलती बंद कर दी है जो कि उन पर तरह तरह के आरोप लगा रहे हैं. वहीं लोग बिग बॉस 18 के फिनाले का इंतजार कर रहे हैं.
ईशा सिंह की तरह हिना खान पर भी इसी तरह के आरोप लगाए गए थे. कहा गया था कि हिना खान ने भी इसी शर्त पर बिग बॉस में एंट्री की थी कि वो शो की विनर बनेंगी. हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ.
