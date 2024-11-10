'बिग बॉस 18' के घर में मिली एकता कपूर को नई नागिन, नाम जाकर लगेगा सदमा
Shivani Duksh
| Nov 10, 2024
बिग बॉस 18 को होस्ट करते समय एकता कपूर ने बताया कि वो किसे अगले सीजन में नागिन बनाना चाहती हैं.
सलमान खान की गैरमौजूदगी में एकता कपूर बिग बॉस 18 की होस्ट बन गई हैं.
बिग बॉस 18 के बीते एपिसोड में एकता कपूर ने नई नागिन के नाम का खुलासा किया.
एकता कपूर ने कहा कि वो सारा खान को नागिन 7 में लेना चाहेंगी.
एकता कपूर के मुताबिक सारा खान की हरकतें नागिन जैसी हो चुकी हैं.
सारा खान ने नॉमिनेशन के बाद बहुत झगड़ा करना शुरू कर दिया है.
घर के लोग भी एकता कपूर की बात से सहमत नजर आए.
हालांकि एकता कपूर का बयान सुनकर सारा खान चौंक गईं. अपने पति के जाने के बाद सारा आज घर में खूब तमाशा करने वाली हैं.
