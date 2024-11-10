'बिग बॉस 18' के घर में मिली एकता कपूर को नई नागिन, नाम जाकर लगेगा सदमा

Shivani Duksh Source: Bollywoodlife.com | Nov 10, 2024

बिग बॉस 18 को होस्ट करते समय एकता कपूर ने बताया कि वो किसे अगले सीजन में नागिन बनाना चाहती हैं.

Source: Instagram

सलमान खान की गैरमौजूदगी में एकता कपूर बिग बॉस 18 की होस्ट बन गई हैं.

Source: Instagram

बिग बॉस 18 के बीते एपिसोड में एकता कपूर ने नई नागिन के नाम का खुलासा किया.

Source: Instagram

एकता कपूर ने कहा कि वो सारा खान को नागिन 7 में लेना चाहेंगी.

Source: Instagram

एकता कपूर के मुताबिक सारा खान की हरकतें नागिन जैसी हो चुकी हैं.

Source: Instagram

सारा खान ने नॉमिनेशन के बाद बहुत झगड़ा करना शुरू कर दिया है.

Source: Instagram

घर के लोग भी एकता कपूर की बात से सहमत नजर आए.

Source: Instagram

हालांकि एकता कपूर का बयान सुनकर सारा खान चौंक गईं. अपने पति के जाने के बाद सारा आज घर में खूब तमाशा करने वाली हैं.

Source: Instagram

