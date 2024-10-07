'बिग बॉस 18' में आते ही टीवी की ये बहू हुई ट्रोल, लोगों ने कहां फेक
Ankita Kumari
Source:
Bollywoodlife.com
| Oct 07, 2024
रियलिटी शो 'बिग बॉस 18' कलर्स टीवी पर ऑन एयर हो चुका है.
Source:
Bollywoodlife.com
इस बार भी शो को बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान होस्ट कर रहे हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
'बिग बॉस 18' के मेकर्स कई बड़े सितारों को शो में लेकर आए हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
शो के कंटेस्टेंट्स को लेकर सोशल मीडिया पर लोग अपनी राय पेश कर रहे हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
वहीं लोग 'बिग बॉस 18' की पहली कंटेस्टेंट चाहत पांडे को लोग जमकर ट्रोल कर रहे हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
एक्ट्रेस चाहत पांडे ने दर्शकों को माथा पकड़ने पर मजबूर कर दिया.
Source:
Bollywoodlife.com
एक यूजर ने चाहत पांडे पर कमेंट करते हुए लिखा, 'नई फेक पर्सनालिटी बिग बॉस में आ चुकी है'.
Source:
Bollywoodlife.com
दूसरे यूजर ने चाहत पांडे पर कमेंट करते हुए लिखा, 'गरीब लड़की दिखने की कोशिश कर रही है'.
Source:
Bollywoodlife.com
बता दें, चाहत पांडे टीवी की काफी पॉपुलर एक्ट्रेस हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: 'बिग बॉस' स्टार टीना दत्ता ने खास अंदाज में दी 'शुभो पंचमी' की बधाई
अगली वेब स्टोरी देखें.