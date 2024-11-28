Bigg Boss 18 में शिल्पा शिरोड़कर के Karan Veer Mehra और Vivian Dsena के करण-अर्जुन एंगल से बोर हुए फैंस
Kavita
| Nov 28, 2024
सलमान खान का रियलिटी शो बिग बॉस 18 दर्शकों के बीच धमाल मचा रहा है.
इस शो में करणवीर मेहरा और विवियन डीसेना का नाम लगातार चर्चा में बना हुआ है.
इन दोनों कंटेस्टेंट्स की वजह से शो में शिल्पा शिरोड़कर भी खूब लाइमलाइट बटोर रही हैं.
शिल्पा शिरोड़कर की दोस्ती शो में करणवीर मेहरा के साथ है.
लेकिन वह शो में बार-बार विवियन डीसेना के साथ भी बैठी हुई नजर आती हैं.
शो में शिल्पा करण से दोस्ती रख रही हैं लेकिन बार-बार विवियन का नाम ले रही हैं.
इतना ही नहीं, वह करणवीर मेहरा को नॉमिनेट करने से लेकर टाइम गॉड टास्क में भी धोखा दे चुकी हैं.
शिल्पा के इस घटिया गेम से फैंस अब बोर आ गए हैं.
फैंस को समझ आ गया है कि शिल्पा अपना पूरा गेम करणवीर मेहरा और विवियन डीसेना के नाम पर चला रही हैं.
आप शिल्पा के इस गेम को लेकर क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं.
