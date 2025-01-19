30 साल पीछे ले गया Bigg Boss 18 का फिनाले, जब Salman Khan ने किया ये काम
Shashikant Mishra
| Jan 19, 2025
सलमान खान के शो 'बिग बॉस 18' का फिनाले लोगों को एंटरटेन कर रहा है. बस कुछ ही देर में शो को अपना विनर मिल जाएगा और वो ये चमचमाती ट्रॉफी उठाएगा.
'बिग बॉस 18' के फिनाले के मौके पर तमाम गेस्ट पहुंचे. वहीं, सलमान खान ने आमिर खान के साथ कुछ ऐसा किया कि लोग 30 साल पीछे की यादों में चले गए.
दरअसल, सलमान खान ने 'बिग बॉस 18' के फिनाले में पहुंचे आमिर खान के साथ फिल्म 'अंदाज अपना अपना' का एक सीन रिक्रिएट किया.
सलमान खान और आमिर खान ने साल 1994 में आई इस फिल्म का फेमस बाइक सीन रिक्रिएट किया. इस दौरान दोनों काफी खुश नजर आए.
सलमान जहां बाइक पर आगे बैठे थे वहीं आमिर खान उनके साथ पीछे बैठकर मस्ती करते नजर आए. दोनों को साथ में देखकर फैंस ने काफी एंजॉय किया.
'बिग बॉस 18' फिनाले पर फैंस 30 साल पहले रिलीज हुई फिल्म 'अंदाज अपना अपना' की यादों में चले गए. दोनों स्टार्स की इस फिल्म को काफी पसंद किया गया था.
सलमान खान के शो 'बिग बॉस 18' पर आमिर खान के बेटे जुनैद खान अपनी फिल्म 'लवयापा' के प्रमोशन के लिए पहुंचे. उनके साथ खुशी कपूर भी नजर आईं.
