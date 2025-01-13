Bigg Boss 18: ग्रैंड फिनाले में बाजी मारने वाले को मिलेंगे इतने रुपये
Bollywood Staff
Source:
Bollywoodlife.com
| Jan 13, 2025
फेमस रियलिटी शो 'बिग बॉस 18' का ग्रैंड फिनाले 19 जनवरी 2025 को होने वाला है.
Source:
Bollywoodlife.com
इसी दिन इस सीजन के विनर का नाम घोषित किया जाएगा.
Source:
Bollywoodlife.com
मौजूदा समय में घर में 7 लोग बचे हुए हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
सलमान खान के साथ इस ग्रैंड फिनाले की शुरुआत रात 9 बजे से कलर्स चैनल पर की जाएगी.
Source:
Bollywoodlife.com
ग्रैंड फिनाले का पूरा शो लगभग 3 घंटे तक का होने वाला है.
Source:
Bollywoodlife.com
कलर्स के साथ-साथ बिग बॉस 18 के फिनाले को आप जियो सिनेमा पर भी देख पाएंगे.
Source:
Bollywoodlife.com
रिपोर्ट्स की मानें तो बिग बॉस 18 के विनर को 50 लाख रुपये की राशि और बिग बॉस की शानदार ट्रॉफी दी जाने वाली है.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: कुंभ मेले की वजह से हिट हुईं थीं ये फिल्में, डायलॉग सुनकर सिनेमाघरों में बजी थीं सीटियां
अगली वेब स्टोरी देखें.