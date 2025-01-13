Bigg Boss 18: ग्रैंड फिनाले में बाजी मारने वाले को मिलेंगे इतने रुपये

Bollywood Staff Source: Bollywoodlife.com | Jan 13, 2025

फेमस रियलिटी शो 'बिग बॉस 18' का ग्रैंड फिनाले 19 जनवरी 2025 को होने वाला है.

Source: Bollywoodlife.com

इसी दिन इस सीजन के विनर का नाम घोषित किया जाएगा.

Source: Bollywoodlife.com

मौजूदा समय में घर में 7 लोग बचे हुए हैं.

Source: Bollywoodlife.com

सलमान खान के साथ इस ग्रैंड फिनाले की शुरुआत रात 9 बजे से कलर्स चैनल पर की जाएगी.

Source: Bollywoodlife.com

ग्रैंड फिनाले का पूरा शो लगभग 3 घंटे तक का होने वाला है.

Source: Bollywoodlife.com

कलर्स के साथ-साथ बिग बॉस 18 के फिनाले को आप जियो सिनेमा पर भी देख पाएंगे.

Source: Bollywoodlife.com

रिपोर्ट्स की मानें तो बिग बॉस 18 के विनर को 50 लाख रुपये की राशि और बिग बॉस की शानदार ट्रॉफी दी जाने वाली है.

Source: Bollywoodlife.com

Thanks For Reading!

Next: कुंभ मेले की वजह से हिट हुईं थीं ये फिल्में, डायलॉग सुनकर सिनेमाघरों में बजी थीं सीटियां

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.