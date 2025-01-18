Bigg Boss: जब तैश में आकर हिना खान ने दी सलमान खान को धमकी, पड़ गए लेने के देने
Shivani DukshSource:
Bollywoodlife.com | Jan 18, 2025
टीवी की कोमोलिका हिना खान बिग बॉस 11 में नजर आ चुकी हैं. बिग बॉस 11 में हिना खान का एक बेबाक अंदाज देखने को मिला था. हाल तो ये था कि हिना खान, सलमान खान से भी पंगा लेने के लिए हमेशा तैयार रहती थीं.
एक समय ऐसा भी आया जब हिना खान ने गुस्से में आकर सलमान खान को धमकी दे डाली थी. हिना खान का ये अंदाज देखकर सलमान खान भी चौंक गए थे. वहीं सोशल मीडिया पर भी हिना खान के फैंस के बीच हंगामा मच गया था.
बिग बॉस 11 के एक एपिसोड में सलमान खान ने हिना खान के दोस्त प्रियांक शर्मा को घर से बाहर निकालने की धमकी दी थी. बस फिर क्या था, हिना खान ने बिना देर किए सलमान खान को तेवर दिखाने शुरू कर दिए.
हिना खान ने सलमान खान के सामने बोल दिया कि अगर प्रियांक शर्मा बिग बॉस छोड़कर गए तो वो भी शो से बाहर हो जाएंगी. उनको भी बिग बॉस के घर में नहीं रहना है. हिना खान के इस बयान को सुनकर घरवाले भी सकते में आ गए थे.
हालांकि सलमान खान ने भी समझदारी दिखाते हुए अपने गुस्से पर कंट्रोल कर लिया. ये पहली बार था जब हिना खान ने इस तरह से सलमान खान के सामने जबान चलाई थी. इसके बाद कई बार हिना खान न के साथ बहस करती नजर आईं.
हिना खान को सलमान खान से ये तक बोल चुकी हैं कि वो बेवजह उन पर आरोप लगाते हैं. तब सलमान खान ने हिना खान से पूछा था कि उनको ऐसा क्यों लगता है. उस दौरान हिना खान ने बड़ी ही दिलेरी से अपनी बात सलमान खान के सामने रखी थी.
हालांकि सलमान खान ने कभी भी हिना खान की किसी बात को दिल पर नहीं लिया. बिग बॉस 18 में जब हिना खान ने सलमान खान से मुलाकात की तो वो बहुत खुश हो गए थे.
