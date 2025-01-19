Bigg Boss 18 के फिनाले में चार चांद लगाएंगे ये गेस्ट, Salman Khan संग करेंगे मस्ती
Shashikant Mishra
| Jan 19, 2025
सलमान खान के पॉपुलर रियलिटी शो 'बिग बॉस' के सीजन 18 का आज यानी 19 जनवरी को ग्रैंड फिनाले होने वाला है.
'बिग बॉस 18' को रविवार की रात में अपना विनर मिल जाएगा जो ये चमचमाती ट्रॉफी उठाएगा. आइए जानते हैं कि शो के ग्रैंड फिनाले में कौन से गेस्ट शामिल होंगे.
अक्षय कुमार और वीर पहाड़िया अपनी फिल्म 'स्काईफोर्स' के लिए शो में पहुंचेगे. ये फिल्म 24 जनवरी को रिलीज होने वाली है.
जुनैद खान और खुशी कपूर की फिल्म 'लवयापा' 7 फरवरी को रिलीज होगी. ये दोनों स्टार्स 'बिग बॉस 18' के फिनाले में नजर आएंगे.
आमिर खान भी सलमान खान के शो 'बिग बॉस 18' के ग्रैंड फिनाले में बतौर गेस्ट शामिल होने वाले हैं.
'लाफ्टर सेफ सीजन 2' की कंटेस्टेंट और 'बिग बॉस 17' की एक्स कंटेस्टेंट मन्नारा चोपड़ा भी 'बिग बॉस 18' के फिनाले में पहुंचने वाली हैं.
'लाफ्टर सेफ सीजन 2' के कंटेस्टेंट और 'बिग बॉस ओटीटी 2' के विनर एल्विश यादव भी सलमान खान के शो के फिनाले में नजर आएंगे.
'लाफ्टर सेफ सीजन 2' के कंटेस्टेंट और 'बिग बॉस 17' के एक्स कंटेस्टेंट अंकिता लोखंडे और विक्की जैन शो के फिनाले में शामिल होंगे.
