Bigg Boss 18: Salman Khan के शो ने तोड़ी पिछले कई सीजन की TRP, मिली ये रेटिंग

Pratibha Gaur Source: Bollywoodlife.com | Jan 26, 2025

फेमस रियलिटी शो 'बिग बॉस 18' का ग्रैंड फिनाले हो चुका है.

इस सीजन टीवी के पॉपुलर एक्टर करणवीर मेहरा शो के विनर बने.

बता दें कि शो में इस सीजन करणवीर मेहरा और विवियन डीसेना के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिली.

लेकिन सलमान खान के शो की ट्रॉफी करण ने जीत ली.

वहीं टीआरपी के मामले में भी बिग बॉस 18 का ग्रैंड फिनाले सुपरहिट रहा.

खबरों की मानें तो इस शो के ग्रैंड फिनाले को 3.1 की रेटिंग मिली है.

और इसी के साथ शो ने पिछले कई सीजन की टीआरपी भी तोड़ दी है.

बता दें कि बिग बॉस 18 के ग्रैंड फिनाले में पहली बार आमिर खान ने एंट्री मारी थी.

इस दौरान आमिर और सलमान की मस्ती लोगों को खूब पसंद आई.

