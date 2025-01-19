Bigg Boss 18: जानें कब और कहां देखें सलमान खान के शो का ग्रैंड फिनाले?

Pratibha Gaur Source: Bollywoodlife.com | Jan 19, 2025

सलमान खान के शो 'बिग बॉस 18' का ग्रैंड फिनाले आज यानी 19 जनवरी को होने वाला है.

शो के ग्रैंड फिनाले में 6 कंटेस्टेंट्स के बीच ट्रॉफी की जंग देखने को मिल रही है.

ऐसे में जानें आप 'बिग बॉस 18' का ग्रैंड फिनाले कब और कहां देख सकते हैं?

बता दें कि सलमान खान के इस शो का ग्रैंड फिनाले रात 9.30 बजे कलर्स टीवी पर होगा.

इस शो के ग्रैंड फिनाले को आप जियो सिनेमा पर रात 9.30 बजे लाइव देख सकते हैं.

रिपोर्ट्स की मानें तो शो के ग्रैंड फिनाले में अक्षय कुमार समेत टीवी इंडस्ट्री के कई दिग्गज कलाकार देखने को मिलेंगे.

बता दें कि इस शो के विनर को ईनाम में 50 लाख और चमचमाती ट्रॉफी मिलेगी.

बता दें कि बिग बॉस 18 का यह शो 6 अक्टूबर को शुरू हुआ था.

वहीं अब 3.30 महीने बाद इस शो का ग्रैंड फिनाले होने वाला है.

