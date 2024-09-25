BB 18: जानें कब, कहां और कैसे देखें सलमान का शो?
Ankita Kumari
| Sep 25, 2024
रियलिटी शो 'बिग बॉस सीजन 18' का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।
कुछ दिन पहले सलामन खान के इस शो का प्रोमो भी रिलीज हो चुका है।
'बिग बॉस 18' का ग्रैंड प्रीमियर 6 अक्टूबर, 2024 को होने वाला है।
कॉन्ट्रोवर्शियल शो 'बिग बॉस 18' कलर्स टीवी पर रात 9 बजे से टेलीकास्ट होग।
'बिग बॉस 18' को आप ओटीटी प्लेटफार्म जियो सिनेमा पर भी देख सकते हैं।
बता दें, इस बार शो पहले से काफी अलग और ग्रैंड होने वाला है।
रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस सीजन में बिग बॉस की तीसरी आंख खुलेगी।
इस बार 'बिग बॉस 18' की 'टाइम का तांडव' पर थीम बनाई गई है।
'बिग बॉस 18' के कुछ कंटेस्टेंट्स की लिस्ट भी सामने आ रही हैं।
