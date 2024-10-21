Bigg Boss 18: सलमान के शो से कटा इस कंटेस्टेंट का पत्ता

सलमान खान का रियलिटी शो 'बिग बॉस 18' चर्चाओं में बना हुआ है.

वीकेंड का वार में सलमान खान घरवालों की क्लास लगाते नजर आए.

हर हफ्ते कोई न कोई कंटेस्टेंट शो से बाहर हो जाता है.

इस हफ्ते हेमा शर्मा शो से इविक्ट हो चुकी हैं.

हेमा शर्मा के शो से बाहर होने पर कई लोग अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं.

बता दें, पहले हफ्ते में शो से गधाराज बाहर हुए थे.

वहीं, इस हफ्ते अविनाश मिश्रा के फेक इविक्शन ने फैंस को चौंका दिया था.

कुछ काम के वजह से गुणरत्न सदावर्ते भी शो से फिलहाल बाहर हैं.

