'बिग बॉस' में कितने कपड़े लेकर जा सकते हैं कंटेस्टेंट्स?

Pratibha Gaur Source: Bollywoodlife.com | Oct 06, 2024

'बिग बॉस' में हर सीजन कंटेस्टेंट्स अपने स्टाइल और ड्रेसिंग सेंस से खूब सुर्खियां बटोरते हैं.

Source: Bollywoodlife.com

जहां एक्ट्रेस अंकिता लोखंडे ने घर में 200 कपड़ों के साथ एंट्री मारी थी.

तो रिपोर्ट्स के अनुसार नायरा बनर्जी 300 से 400 कपड़े लेकर बिग बॉस में दाखिल होंगी.

लेकिन सबके जेहन में ये सवाल उठता है कि आखिर कंटेस्टेंट्स बिग बॉस हाउस में कितने कपड़े लेकर जा सकते हैं?

रिपोर्ट्स की मानें तो कंटेस्टेंट्स केवल 2 सूटकेस लेकर शो में एंट्री लेते हैं.

अगर वह शो में लंबा टिकते हैं उनके स्टाइलिस्ट उन्हें बाहर से कपड़े भिजवाते हैं.

मन्नारा कि स्टाइलिस्ट ने बताया था कि उन्होंने घर में एंट्री लेने से पहले 499 कपड़े ट्राई किए थे.

तो वहीं सुंबुल तौकीर खान ने करीब 37 कपड़े ट्राई किए थे.

वहीं एक्ट्रेस हिना खान ने बताया था कि उन्होंने 3 महीने पहले से ही कपड़े ट्राई करना शुरू कर दिए थे.

