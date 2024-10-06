'बिग बॉस' में कितने कपड़े लेकर जा सकते हैं कंटेस्टेंट्स?
Pratibha Gaur
Source:
Bollywoodlife.com
| Oct 06, 2024
'बिग बॉस' में हर सीजन कंटेस्टेंट्स अपने स्टाइल और ड्रेसिंग सेंस से खूब सुर्खियां बटोरते हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
जहां एक्ट्रेस अंकिता लोखंडे ने घर में 200 कपड़ों के साथ एंट्री मारी थी.
Source:
Bollywoodlife.com
तो रिपोर्ट्स के अनुसार नायरा बनर्जी 300 से 400 कपड़े लेकर बिग बॉस में दाखिल होंगी.
Source:
Bollywoodlife.com
लेकिन सबके जेहन में ये सवाल उठता है कि आखिर कंटेस्टेंट्स बिग बॉस हाउस में कितने कपड़े लेकर जा सकते हैं?
Source:
Bollywoodlife.com
रिपोर्ट्स की मानें तो कंटेस्टेंट्स केवल 2 सूटकेस लेकर शो में एंट्री लेते हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
अगर वह शो में लंबा टिकते हैं उनके स्टाइलिस्ट उन्हें बाहर से कपड़े भिजवाते हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
मन्नारा कि स्टाइलिस्ट ने बताया था कि उन्होंने घर में एंट्री लेने से पहले 499 कपड़े ट्राई किए थे.
Source:
Bollywoodlife.com
तो वहीं सुंबुल तौकीर खान ने करीब 37 कपड़े ट्राई किए थे.
Source:
Bollywoodlife.com
वहीं एक्ट्रेस हिना खान ने बताया था कि उन्होंने 3 महीने पहले से ही कपड़े ट्राई करना शुरू कर दिए थे.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: हिम्मत है तो देखकर दिखाएं जी5 की ये 9 हॉरर फिल्में
अगली वेब स्टोरी देखें.