'बिग बॉस' के घर में मिडिल फिंगर दिखा चुके हैं ये सितारे, सलमान खान को भी...

बिग बॉस के घर में झगड़ा न हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता. बिग बॉस के सितारे छोटी से छोटी बात पर हंगामा खड़ा कर सकते हैं. बिग बॉस के घर में सितारे अक्सर एक दूसरे के खून के प्यासे नजर आते हैं. कई बार तो सितारे गुस्से में एक दूसरे को मिडिल फिंगर दिखाकर चिढ़ा चुके हैं. अपनी इस रिपोर्ट में हम आपको इन सितारों के बारे में बताएंगे. Source: Instagram