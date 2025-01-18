'बिग बॉस' के घर में मिडिल फिंगर दिखा चुके हैं ये सितारे, सलमान खान को भी...
Shivani DukshSource:
Bollywoodlife.com | Jan 18, 2025
बिग बॉस के घर में झगड़ा न हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता. बिग बॉस के सितारे छोटी से छोटी बात पर हंगामा खड़ा कर सकते हैं. बिग बॉस के घर में सितारे अक्सर एक दूसरे के खून के प्यासे नजर आते हैं. कई बार तो सितारे गुस्से में एक दूसरे को मिडिल फिंगर दिखाकर चिढ़ा चुके हैं. अपनी इस रिपोर्ट में हम आपको इन सितारों के बारे में बताएंगे.
Source:
Instagram
बिग बॉस 18 में विवियन डीसेना से झगड़ा करते समय करणवीर मेहरा ने भी मिडिल फिंगर दिखा दी थी. इस बात का आज भी करणवीर मेहरा को जरा सा भी अफसोस नहीं हैं.
Source:
Instagram
बिग बॉस में झगड़ा करते समय अंकिता लोखंडे ने भी सीमा लांघ डाली थी. बिग बॉस में अंकिता लोखंडे भी मिडिल फिंगर दिखाकर बवाल खड़ा चुकी हैं.
Source:
Instagram
सलमान खान के शो में मिडिल फिंगर दिखाकर रुबीना दिलैक बुरा फंस गई थीं. सलमान खान ने रुबीना दिलैक को घर से बाहर फेंक देने की धमकी तक दे डाली थी.
Source:
Instagram
बिग बॉस 13 में शहनाज गिल ने कैमरे को मिडिल फिंगर दिखाकर बवाल मचा दिया था. हालांकि इस बार सलमान खान ने शहनाज गिल को इस गलती के लिए बख्श दिया था.
Source:
Instagram
माहिरा शर्मा ने बिग बॉस के एक झगड़े के दौरान सिद्धार्थ शुक्ला को मिडिल फिंगर दिखाई थी. ऐसे में सिद्धार्थ शुक्ला ने माहिरा खान की इस हरकत को एक सिरे से नजरअंदाज कर दिया था.
Source:
Instagram
सुरभि राणा ने श्रीसंथ को गुस्से में मिडिल फिंगर दिखाकर बखेड़ा खड़ा कर दिया था. सुरभि राणा की इस हरकत के बाद श्रीसंथ को काफी सदमा लग गया था.
Source:
Instagram
बिग बॉस में प्रियांक शर्मा ने हिना खान को मिडिल फिंगर दिखाकर सबको चौंका दिया था. लड़ाई के दौरान प्रियांक शर्मा ने हिना खान को जमकर जलील किया था. जिसके बाद दोनों की दोस्ती में दरार आ गई थी.
Source:
Instagram
बिग बॉस के घर में साजिद खान ने गौतम विज को मिडिल फिंगर दिखा डाली थी. जिसके बाद लोगों ने साजिद को खूब ट्रोल किया था. इतना ही नहीं सलमान खान भी साजिद खान को नसीहत दे डाली थी.
Source:
Instagram
Thanks For Reading!
Next: बॉलीवुड का सबसे अमीर स्टारकिड है ये एक्टर, आपने पहचाना क्या?