'बिग बॉस 18' के फिनाले में सलमान खान संग रंग जमाएंगे ये सितारे, अक्षय कुमार भी करेंगे...

बिग बॉस 18 का फिनाले काफी खास होने वाला है. अपनी इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि बिग बॉस 18 के फिनाले में कौन कौन से सितारे मेहमान बनने वाले हैं. चलिए जानते हैं कि सलमान खान के शो के फिनाले में किन सितारों को न्योता भेजा गया है.

खबर आ रही है कि बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार सलमान खान के साथ फिनाले मे धमाल मचाने वाले हैं. यहां पर अक्षय कुमार अपनी अपकमिंग फिल्म स्काई हाई को प्रमोट करने वाले हैं. लंबे समय बाद खिलाड़ी कुमार सलमान खान से मुलाकात करेंगे.

कहा तो ये भी जा रहा है कि बिग बॉस 18 के फिनाले में सिकंदर की टीम नजर आने वाली है. पहली बार सलमान खान इस तरह से अपनी फिल्म सिकंदर को प्रमोट करने वाले हैं. इस खबर ने उनके फैंस का उत्साह सातवें आसमान पर पहुंचा दिया है.

बिग बॉस 18 के प्रोमो में कृष्णा अभिषेक और सुदेश लहरी को कॉमेडी करते देखकर लोगों को खूब मजा आने वाला है. ये दोनों सितारे अपने शो लाफ्टर शे सीजन 2 को प्रमोट करने पहुंचेंगे.

बीते दिन से ही शिल्पा शिंदे के कुछ वीडियोज वायरल हो रहे हैं. शिल्पा शिंदे बिग बॉस 18 के घर में करणवीर मेहरा को सपोर्ट करने पहुंची हैं. फिनाले में शिल्पा शिंदे को इस अंदाज में देखना काफी दिलचस्प होगा.

बिग बॉस 18 के घर में रजत दलाल को सपोर्ट करने के लिए ऐल्विश यादव ने भी धमाकेदार एंट्री की है. ऐल्विश यादव ने बिग बॉस के प्रोमो में सबकी बोलती बंद कर दी.

खबर है कि बिग बॉस 18 के फिनाले से पहले मेकर्स ने लाइव फीड बंद कर दी है. ऐसे में फैंस नहीं बता पा रहे हैं कि इस समय बिग बॉस 18 के घर में आखिरकार चल क्या रहा है.

लाइव फीड के साथ साथ मेकर्स ने बिग बॉस 18 की वोटिंग लाइन्स भी बंद कर दी हैं. ऐसे में लोग कयास लगा रहे हैं कि रजत दलाल या विवियन डीसेना में से कोई एक बिग बॉस 18 के विनर बन सकता है.

