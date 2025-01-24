करणवीर मेहरा ने अपनी दोनों एक्स वाइफ्स के आगे रगड़ी नाक, माफी मांगने को हुए....

Shivani Duksh Source: Bollywoodlife.com | Jan 24, 2025

करणवीर मेहरा को सलमान खान ने बिग बॉस 18 का विनर बना दिया है. शो जीतने के बाद करणवीर मेहरा लगातार बयान देरहे हैं. हाल ही में करणवीर मेहरा ने विवियन डीसेना से उनकी बेटी पर कमेंट करने के लिए माफी मांगी थी.

अब करणवीर मेहरा ने अपनी दोनों पत्नियों के आगे हाथ जोड़ लिए हैं. हाल ही में करणवीर मेहरा ऐल्विश यादव के पॉडकास्ट में पहुंचे थे. यहां पर करणवीर मेहरा ने खुलासा किया है कि उनको अब अपनी दोनों शादियों के टूटने का पछतावा है.

पॉडकास्ट में करणवीर मेहरा ने कहा, मैंने अपनी दोनों पत्नियों को बहुत परेशान किया है. मेरी वजह से उन दोनों ने बहुत बुरे दिन देखे हैं. मैं एक बुरा इंसान हूं.

आगे करणवीर मेहरा ने कहा, अब मैं वो समय वापस नहीं बदल सकता लेकिन मैं उन दोनों से माफी मांगना चाहता हूं. मुझे उम्मीद है कि उनको जिंदगी में हर खुशी मिले.

अपनी पत्नियों का जिक्र करते समय करणवीर मेहरा काफी इमोशनल हो गए. करणवीर मेहरा के इस अंदाज ने फैंस का दिल जीत लिया है.

हाल ही में करणवीर मेहरा ने दावा किया था कि वो चुम दरांग को कभी भी रिश्ते में आने के लिए नहीं कहेंगे. इस दौरान करणवीर मेहरा ने खुद को सेकेंड हैंड जवानी बताया था.

करणवीर मेहरा के बयान इस बात का सबूत है कि उनको अपनी शादियों के टूटने का कितना दर्द है. बिग बॉस के घर में भी करणवीर मेहरा कई बार इस बात का जिक्र कर चुके हैं.

हालांकि करणवीर मेहरा के पास अब पछताने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है. शायद ये बात अब करणवीर मेहरा भी समझ चुके हैं तभी उन्होंने अपनी पत्नियों से माफी मांग ली है.

