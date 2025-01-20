'बिग बॉस 18' की ट्रॉफी उठाने में हुई करणवीर मेहरा की हालत पतली, बोले बहुत...
करणवीर मेहरा बिग बॉस 18 के विनर बन चुके हैं. खुद सलमान खान ने करणवीर मेहरा को शो का ताज पहनाया. बिग बॉस 18 का विनर बनते ही करणवीर मेहरा जश्न मनाते नजर आए. हालांकि ट्रॉफी हाथ में आते ही उनकी हालत खराब हो गई.
सलमान खान से ट्रॉफी लेने के बाद करणवीर मेहरा ने सबसे पहले मीडिया से मुलाकात की. मीडिया के सामने आते ही करणवीर मेहरा ने अपनी ट्रॉफी को हवा में उठाना शुरु कर दिया.
बिग बॉस की ट्रॉफी को हाथ में थामे थामे करणवीर मेहरा की हालत ही खराब हो गई. सोशल मीडिया पर अब करणवीर मेहरा का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो अपन दर्द साझा करते नजर आ रहे हैं.
बिग बॉस की ट्रॉफी उठाते समय करणवीर मेहरा तरह तरह के मुंह बनाते दिखे. इस दौरान करणवीर मेहरा ने मीडिया को बताया कि बिग बॉस की ट्रॉफी सच में बहुत भारी है. करणवीर मेहरा की ये बात सुनकर वहां मौजूद सभी लोग हंस दिए.
वीडियो में करणवीर मेहरा अपनी ही ट्रॉफी के साथ स्ट्रगल करते नजर आ रहे हैं. करणवीर मेहरा के इस अंदाज ने फैंस का दिल जीत लिया है. लोग कह रहे हैं कि भले ही करणवीर मेहरा की ट्रॉफी सिद्धार्थ शुक्ला की ट्रॉफी से मिलती हो लेकिन वजन उनका ही ज्यादा है.
मीडिया से मुलाकात करने के बाद करणवीर मेहरा ने भी सिद्धार्थ शुक्ला की तरह अपनी मां और बहन से मुलाकात की. इस दौरान करणवीर मेहरा ने अपने परिवार के साथ जमकर पोज दिए.
करणवीर मेहरा का एक और वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो चुम दरांग को उनके घर तक छोड़ते नजर आ रहे हैं. इस दौरान करणवीर मेहरा ने चुम दरांग को किस कर दिया.
बीती रात से ही करणवीर मेहरा सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं. हर कोई सोशल मीडिया पर केवल करणवीर मेहरा के बारे में ही बात कर रहा है. वहीं करणवीर मेहरा अपने पिता के बारे में बात करते दिखे.
