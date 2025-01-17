ये हैं 'बिग बॉस 18' के टॉप मूमेंट्स जिसे देखकर चकराया फैंस का दिल, आपने देखा क्या?

सलमान खान के विवादित रिएलिटी शो 'बिग बॉस 18' में कई बार ऐसी घटनाएं हुई हैं जिनको देखकर फैंस ने अपना सिर खुजाना शुरू कर दिया था. फैंस भी 'बिग बॉस 18' के सितारों की हरकतें देखकर हैरान थे. चलिए जानते हैं कि आखिर वो मूमेंट्स आखिर कौन से थे.

बिग बॉस 18 के शुरुआती दिनों में विवियन डीसेना लड़ाई के बीच अपनी बाल्टी मांगने पहुंच गए थे. विवियन डीसेना ने ऐसा करके सबको चौंका दिया था. अविनाश को तो समझ ही नहीं आया कि विवियन डीसेना कर क्या रहे हैं.

सारा अफरीन की लड़ाई को भला कोई कैसे भुला सकता है. पति के जाने के बाद सारा बेकाबू हो गई थीं. गुस्से में सारा ने घर का सामान तोड़ना शुरू कर दिया था. इतना ही नहीं सारा ने घरवालों पर भी हाथ उठाने की कोशिश की थी.

हाल ही में विवियन ने बोला था कि मीडिया ने माफी मांगी है. हालांकि ये बयान देकर विवियन डीसेना खुद ही फंस गए. मीडिया के लोगों ने क्लीयर कर दिया कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है.

फैमिली वीक के दौरान चाहत पांडे और ईशा की मां का झगड़ा हो गया था. इस दौरान ईशा की मां ने दावा किया था कि चाहत की मां को किसी की बेटी के बारे में गलत नहीं बोलना चाहिए क्योंकि उनकी भी एक बेटी है.

सलमान खान से कशिश कपूर ने लड़ाई करके अपने लिए आफत बुला ली थी. बिग बॉस वीकेंड के वार में कशिश ने सलमान खान के साथ जबानजोरी करके सबको चौंका दिया था. गौहर खान के बाद कशिश ने सलमान खान से ऊंची आवाज में बात करने की गुस्ताखी की है.

चुम करणवीर का अफेयर लगातार लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच रहा है. हाल ही में चुम करणवीर बाथरूम की सफाई करते समय किस करते दिखे थे. जिसके बाद खुद सलमान खान ने चुम करणवीर की टांग खींची थी.

चाहत पांडे की मां ने बिग बॉस 18 में आकर उनके बॉयफ्रेंड की पोल खोलकर रख दी थी. इतना ही नहीं चाहत की मां ने तो ये तक दावा कर दिया था कि जो भी उनके बॉयफ्रेंड की जानकारी देगा उसे 20 लाख रुपए ईनाम के तौर पर मिलेंगे.

