ये हैं 'बिग बॉस 18' के टॉप मूमेंट्स जिसे देखकर चकराया फैंस का दिल, आपने देखा क्या?

सलमान खान के विवादित रिएलिटी शो 'बिग बॉस 18' में कई बार ऐसी घटनाएं हुई हैं जिनको देखकर फैंस ने अपना सिर खुजाना शुरू कर दिया था. फैंस भी 'बिग बॉस 18' के सितारों की हरकतें देखकर हैरान थे. चलिए जानते हैं कि आखिर वो मूमेंट्स आखिर कौन से थे.