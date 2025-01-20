फैन ने करणवीर मेहरा को दिया ऐसा गिफ्ट कि चकराया 'बिग बॉस 18' विनर का दिमाग, बोले, चांद पर...

बिग बॉस 18 में आने के बाद करणवीर मेहरा की पॉपुलैरिटी में जबरदस्त उछाल देखने को मिला है. ये करणवीर मेहरा के फैंस के प्यार का ही नतीजा है जो वो बिग बॉस 18 के विनर बन पाए हैं. सोशल मीडिया पर फैंस लगातार करणवीर मेहरा पर प्यार लुटा रहे हैं. Source: Instagram