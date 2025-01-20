फैन ने करणवीर मेहरा को दिया ऐसा गिफ्ट कि चकराया 'बिग बॉस 18' विनर का दिमाग, बोले, चांद पर...

Shivani Duksh Source: Bollywoodlife.com | Jan 20, 2025

बिग बॉस 18 में आने के बाद करणवीर मेहरा की पॉपुलैरिटी में जबरदस्त उछाल देखने को मिला है. ये करणवीर मेहरा के फैंस के प्यार का ही नतीजा है जो वो बिग बॉस 18 के विनर बन पाए हैं. सोशल मीडिया पर फैंस लगातार करणवीर मेहरा पर प्यार लुटा रहे हैं.

Source: Instagram

हाल ही में खबर आई थी कि करणवीर मेहरा के एक फैन ने उनके लिए चांद पर जमीन खरीद डाली है. इस खबर ने सोशल मीडिया पर जमकर सुर्खियां बटोरी थीं. इसी बीच करणवीर मेहरा को भी इस बात की भनक लग गई है.

Source: Instagram

बिग बॉस 18 के फिनाले के दौरान विक्की जैन ने करणवीर मेहरा को उनके तोहफे के बारे में बताया. विक्की जैन ने बताया कि एक फैन ने करणवीर मेहरा के लिए चांद पर जमी खरीदी है.

Source: Instagram

ये बात जानकर करणवीर मेहरा के पैरों तले जमीन ही खिसक गई. करणवीर मेहरा को पहले तो इस बात पर यकीन ही नहीं हुआ. जिसके बाद करणवीर मेहरा अपने फैंस को इतना प्यार देने के लिए धन्यवाद कहते नजर आए.

Source: Instagram

वहीं दूसरी तरफ सलमान खान ने जमकर करणवीर मेहरा की टांग खींची. सलमान खान ने नेशनल टीवी पर दावा कर डाला है कि करणवीर मेहरा इस बार चांद पर तीसरा हनीमून मनाने वाले हैं.

Source: Instagram

सलमान खान का ये बयान सुनकर वहां पर मौजूद हर किसी की हंसी छूट गई. वहीं करणवीर मेहरा शर्म के मारे लाल हो गए. करणवीर मेहरा का ये अंदाज उनके फैंस को काफी पसंद आया.

Source: Instagram

अब करणवीर मेहरा का नाम भी टीवी के उन सितारों की लिस्ट में शुमार हो गया है जिनका चांद पर प्लॉट है. किसी जमाने में करणवीर मेहरा के खास दोस्त सुशांत सिंह राजपूत ने भी अपने लिए चांद पर जमीन ली थी.

Source: Instagram

हालांकि सुशांत सिंह राजपूत की तरह करणवीर मेहरा को ऐसा करने की जरूरत नहीं पड़ी. एक फैन ने ही करणवीर मेहरा के लिए चांद पर जमीन खरीद डाली है. कहना गलत नहीं होगा कि करणवीर मेहरा बहुत खुशकिस्मत हैं.

Source: Instagram

Thanks For Reading!

Next: 'बिग बॉस 18' की ट्रॉफी उठाने में हुई करणवीर मेहरा की हालत पतली, बोले बहुत...

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.