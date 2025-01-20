फैन ने करणवीर मेहरा को दिया ऐसा गिफ्ट कि चकराया 'बिग बॉस 18' विनर का दिमाग, बोले, चांद पर...
बिग बॉस 18 में आने के बाद करणवीर मेहरा की पॉपुलैरिटी में जबरदस्त उछाल देखने को मिला है. ये करणवीर मेहरा के फैंस के प्यार का ही नतीजा है जो वो बिग बॉस 18 के विनर बन पाए हैं. सोशल मीडिया पर फैंस लगातार करणवीर मेहरा पर प्यार लुटा रहे हैं.
हाल ही में खबर आई थी कि करणवीर मेहरा के एक फैन ने उनके लिए चांद पर जमीन खरीद डाली है. इस खबर ने सोशल मीडिया पर जमकर सुर्खियां बटोरी थीं. इसी बीच करणवीर मेहरा को भी इस बात की भनक लग गई है.
बिग बॉस 18 के फिनाले के दौरान विक्की जैन ने करणवीर मेहरा को उनके तोहफे के बारे में बताया. विक्की जैन ने बताया कि एक फैन ने करणवीर मेहरा के लिए चांद पर जमी खरीदी है.
ये बात जानकर करणवीर मेहरा के पैरों तले जमीन ही खिसक गई. करणवीर मेहरा को पहले तो इस बात पर यकीन ही नहीं हुआ. जिसके बाद करणवीर मेहरा अपने फैंस को इतना प्यार देने के लिए धन्यवाद कहते नजर आए.
वहीं दूसरी तरफ सलमान खान ने जमकर करणवीर मेहरा की टांग खींची. सलमान खान ने नेशनल टीवी पर दावा कर डाला है कि करणवीर मेहरा इस बार चांद पर तीसरा हनीमून मनाने वाले हैं.
सलमान खान का ये बयान सुनकर वहां पर मौजूद हर किसी की हंसी छूट गई. वहीं करणवीर मेहरा शर्म के मारे लाल हो गए. करणवीर मेहरा का ये अंदाज उनके फैंस को काफी पसंद आया.
अब करणवीर मेहरा का नाम भी टीवी के उन सितारों की लिस्ट में शुमार हो गया है जिनका चांद पर प्लॉट है. किसी जमाने में करणवीर मेहरा के खास दोस्त सुशांत सिंह राजपूत ने भी अपने लिए चांद पर जमीन ली थी.
हालांकि सुशांत सिंह राजपूत की तरह करणवीर मेहरा को ऐसा करने की जरूरत नहीं पड़ी. एक फैन ने ही करणवीर मेहरा के लिए चांद पर जमीन खरीद डाली है. कहना गलत नहीं होगा कि करणवीर मेहरा बहुत खुशकिस्मत हैं.
