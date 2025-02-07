'बिग बॉस 18' विनर बनकर भी बेरोजगार बैठे हैं करणवीर मेहरा, ऑडिशन देकर भी...
Shivani Duksh
| Feb 07, 2025
लोगों को लगा था कि बिग बॉस 18 जीतने के बाद करणवीर मेहरा के दिन बदल जाएंगे. करणवीर मेहरा टीवी के एक बड़े सुपरस्टार की तरह उबरकर आएंगे. हालांकि इस बार ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है.
हाल तो ये है कि करणवीर मेहरा के पास काम तक नहीं है. टीवी की दुनिया में कोई भी करणवीर मेहरा को काम देने के लिए राजी नहीं है. इस बात का खुलासा खुद करणवीर मेहरा ने किया है.
एक इंटरव्यू में करणवीर मेहरा से उनके आगामी प्रोजेक्ट्स के बारे में पूछा गया. इस सवाल के जवाब में करणवीर मेहरा ने कहा, बिग बॉस 18 की विनर बनने के बाद भी कुछ नहीं बदला है.
करणवीर मेहरा ने आगे कहा, मैं बिग बॉस से पहले भी ऑडिशन दे रहा था. बिग बॉस खत्म होने के बाद भी मैं ऑडिशन ही दे रहा हूं. मेरे पास फिलहाल काम नहीं है.
करणवीर मेहरा ने आगे बताया, एक जमाना ऐसा था कि मैंने एक एक दिन में 32 ऑडिशन्स दिए हैं. ऐसे में मुझे इतना फर्क नहीं पड़ रहा है. हां ये बात सच है कि मुझे मेरी मां के लिए बुरा लग रहा है.
करणवीर मेहरा ने बताया बिग बॉस 18 जीतने के बाद मुझे नहीं पता था कि कौन कितना खुश है. घर जाने के बाद मैंने बिग बॉस फिनाले का एपिसोड देखा. तब मुझे पता चला कि लोग मेरे बारे में कितनी गंदी सोच रखते हैं.
करणवीर मेहरा ने कहा, मैंने कई वीडियोज देखे जिसमें लोग मेरे बारे में अनापशनाप बोल रहे हैं. मुझे बुरा इस बात का लग रहा है कि ये सारी बातें सुनकर मेरी मां बिमार हो गई है.
करणवीर मेहरा ने खुलासा किया, मेरी मां बीमार है. ऐसे में अब ये बात मुझे बार बार चुभ रही है. लोग क्या बोल रहे हैं इस बात से मुझे कोई खास फर्क नहीं पड़ता है.
