'बिग बॉस 18' विनर बनकर भी बेरोजगार बैठे हैं करणवीर मेहरा, ऑडिशन देकर भी...

करणवीर मेहरा ने बताया बिग बॉस 18 जीतने के बाद मुझे नहीं पता था कि कौन कितना खुश है. घर जाने के बाद मैंने बिग बॉस फिनाले का एपिसोड देखा. तब मुझे पता चला कि लोग मेरे बारे में कितनी गंदी सोच रखते हैं. Source: Instagram