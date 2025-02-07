'बिग बॉस 18' विनर बनकर भी बेरोजगार बैठे हैं करणवीर मेहरा, ऑडिशन देकर भी...

Shivani Duksh Source: Bollywoodlife.com | Feb 07, 2025

लोगों को लगा था कि बिग बॉस 18 जीतने के बाद करणवीर मेहरा के दिन बदल जाएंगे. करणवीर मेहरा टीवी के एक बड़े सुपरस्टार की तरह उबरकर आएंगे. हालांकि इस बार ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है.

Source: Instagram

हाल तो ये है कि करणवीर मेहरा के पास काम तक नहीं है. टीवी की दुनिया में कोई भी करणवीर मेहरा को काम देने के लिए राजी नहीं है. इस बात का खुलासा खुद करणवीर मेहरा ने किया है.

Source: Instagram

एक इंटरव्यू में करणवीर मेहरा से उनके आगामी प्रोजेक्ट्स के बारे में पूछा गया. इस सवाल के जवाब में करणवीर मेहरा ने कहा, बिग बॉस 18 की विनर बनने के बाद भी कुछ नहीं बदला है.

Source: Instagram

करणवीर मेहरा ने आगे कहा, मैं बिग बॉस से पहले भी ऑडिशन दे रहा था. बिग बॉस खत्म होने के बाद भी मैं ऑडिशन ही दे रहा हूं. मेरे पास फिलहाल काम नहीं है.

Source: Instagram

करणवीर मेहरा ने आगे बताया, एक जमाना ऐसा था कि मैंने एक एक दिन में 32 ऑडिशन्स दिए हैं. ऐसे में मुझे इतना फर्क नहीं पड़ रहा है. हां ये बात सच है कि मुझे मेरी मां के लिए बुरा लग रहा है.

Source: Instagram

करणवीर मेहरा ने बताया बिग बॉस 18 जीतने के बाद मुझे नहीं पता था कि कौन कितना खुश है. घर जाने के बाद मैंने बिग बॉस फिनाले का एपिसोड देखा. तब मुझे पता चला कि लोग मेरे बारे में कितनी गंदी सोच रखते हैं.

Source: Instagram

करणवीर मेहरा ने कहा, मैंने कई वीडियोज देखे जिसमें लोग मेरे बारे में अनापशनाप बोल रहे हैं. मुझे बुरा इस बात का लग रहा है कि ये सारी बातें सुनकर मेरी मां बिमार हो गई है.

Source: Instagram

करणवीर मेहरा ने खुलासा किया, मेरी मां बीमार है. ऐसे में अब ये बात मुझे बार बार चुभ रही है. लोग क्या बोल रहे हैं इस बात से मुझे कोई खास फर्क नहीं पड़ता है.

Source: Instagram

Thanks For Reading!

Next: अमिताभ बच्चन की पत्नी बनकर..., किसी जमाने में इतनी हसीन दिखती थी 'रामायण' की कैकई, लट्टू हो जाते थे...

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.