एक दूसरे की शक्ल से नफरत करने लगे हैं करणवीर मेहरा- विवियन डीसेना? दुश्मनी निभाने के लिए किया...

लोगों को लगा था कि बिग बॉस 18 खत्म होने के बाद करणवीर मेहरा और विवियन डीसेना की दुश्मनी खत्म हो जाएगी. हर सीजन में सितारे कुछ ऐसा ही करते हैं.

सितारे बिग बॉस में हुई दुश्मनी को भुलाकर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं. बिग बॉस खत्म होने के बाद इन लोगों को साथ में पार्टी करते हुए देखा जाता है.

हालांकि करणवीर मेहरा और विवियन डीसेना के मामले में ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा है. पहले विवियन ने अपनी सक्सेज पार्टी में करणवीर मेहरा को इनवाइट नहीं किया.

अब करणवीर मेहरा और विवियन डीसेना को लेकर एक और बड़ी खबर सामने आ रही है. खबर है कि करणवीर मेहरा और विवियन डीसेना ने एक दूसरे को इंस्टाग्राम पर अनफॉलो कर दिया है.

करणवीर मेहरा और विवियन डीसेना बते 12 सालों से एक दूसरे को जानते हैं. ऐसे में दोनों एक दूसरे को सोशल मीडिया पर फॉलो करते थे.

बिग बॉस 18 में हुई दुश्मनी की वजह से अब करणवीर मेहरा और विवियन डीसेना ने एक दूसरे को अनफॉलो कर डाला है. इससे समझ आता है कि करणवीर मेहरा और विवियन डीसेना के बीच दुश्मनी कितनी गहरी हो चुकी है.

हाल ही में करणवीर मेहरा ने दावा किया था उनकी और विवियन डीसेना की दोस्ती की परिभाषा अलग है. वहीं विवियन डीसेना तो करणवीर मेहरा को अपना दोस्त ही नहीं मानते हैं.

करणवीर मेहरा और विवियन डीसेना के इस कदम ने सोशल मीडिया को हिलाकर रख दिया है. लोग सोशल मीडिया पर लगातार करणवीर मेहरा और विवियन डीसेना के बारे में ही बात कर रहे हैं.

