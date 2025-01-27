एक दूसरे की शक्ल से नफरत करने लगे हैं करणवीर मेहरा- विवियन डीसेना? दुश्मनी निभाने के लिए किया...

बिग बॉस 18 में हुई दुश्मनी की वजह से अब करणवीर मेहरा और विवियन डीसेना ने एक दूसरे को अनफॉलो कर डाला है. इससे समझ आता है कि करणवीर मेहरा और विवियन डीसेना के बीच दुश्मनी कितनी गहरी हो चुकी है. Source: Instagram