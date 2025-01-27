एक दूसरे की शक्ल से नफरत करने लगे हैं करणवीर मेहरा- विवियन डीसेना? दुश्मनी निभाने के लिए किया...
Shivani Duksh
Source:
Bollywoodlife.com
| Jan 27, 2025
लोगों को लगा था कि बिग बॉस 18 खत्म होने के बाद करणवीर मेहरा और विवियन डीसेना की दुश्मनी खत्म हो जाएगी. हर सीजन में सितारे कुछ ऐसा ही करते हैं.
Source:
Instagram
सितारे बिग बॉस में हुई दुश्मनी को भुलाकर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं. बिग बॉस खत्म होने के बाद इन लोगों को साथ में पार्टी करते हुए देखा जाता है.
Source:
Instagram
हालांकि करणवीर मेहरा और विवियन डीसेना के मामले में ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा है. पहले विवियन ने अपनी सक्सेज पार्टी में करणवीर मेहरा को इनवाइट नहीं किया.
Source:
Instagram
अब करणवीर मेहरा और विवियन डीसेना को लेकर एक और बड़ी खबर सामने आ रही है. खबर है कि करणवीर मेहरा और विवियन डीसेना ने एक दूसरे को इंस्टाग्राम पर अनफॉलो कर दिया है.
Source:
Instagram
करणवीर मेहरा और विवियन डीसेना बते 12 सालों से एक दूसरे को जानते हैं. ऐसे में दोनों एक दूसरे को सोशल मीडिया पर फॉलो करते थे.
Source:
Instagram
बिग बॉस 18 में हुई दुश्मनी की वजह से अब करणवीर मेहरा और विवियन डीसेना ने एक दूसरे को अनफॉलो कर डाला है. इससे समझ आता है कि करणवीर मेहरा और विवियन डीसेना के बीच दुश्मनी कितनी गहरी हो चुकी है.
Source:
Instagram
हाल ही में करणवीर मेहरा ने दावा किया था उनकी और विवियन डीसेना की दोस्ती की परिभाषा अलग है. वहीं विवियन डीसेना तो करणवीर मेहरा को अपना दोस्त ही नहीं मानते हैं.
Source:
Instagram
करणवीर मेहरा और विवियन डीसेना के इस कदम ने सोशल मीडिया को हिलाकर रख दिया है. लोग सोशल मीडिया पर लगातार करणवीर मेहरा और विवियन डीसेना के बारे में ही बात कर रहे हैं.
Source:
Instagram
Thanks For Reading!
Next: 'तुम्हारी मां भी बेशर्म'... मीडिया को नखरे दिखाकर ट्रोलर्स के हत्थे चढ़ीं पलक तिवारी, लोगों ने कर दी...
अगली वेब स्टोरी देखें.