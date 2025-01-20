'बिग बॉस 18' जीतते ही चुम दरांग को घर छोड़ने पहुंचे करणवीर मेहरा, जमाने के सामने किया किस

करणवीर मेहरा बिग बॉस 18 के विनर बन चुके हैं. विवियन डीसेना को पछाड़ते हुए करणवीर मेहरा ने बिग बॉस 18 का ट्रॉफी हासिल कर दी. खुद सलमान खान ने करणवीर मेहरा के नाम पर मुहर लगाई है.

बिग बॉस 18 का विनर बनने के बाद करणवीर मेहरा सेट पर जश्न मनाते नजर आए. जिसके बाद करणवीर मेहरा चुम दरांग के साथ सेट से निकले. अब सोशल मीडिया पर करणवीर मेहरा की एक वीडियो वायरल हो रही है.

इस वीडियो में करणवीर मेहरा चुम दरांग को घर छोड़ते नजर आ रहे हैं. इस दौरान करणवीर मेहरा ने चुम दरांग के गाल पर किस भी कर डाला. वहीं करणवीर मेहरा को बाय बोलने के लिए चुम दरांग भी रुक गईं.

करणवीर मेहरा ने भी मीडिया के सामने मौका हाथ से नहीं जाने दिया. चुम के रुकते ही करणवीर मेहरा ने उनके गाल पर किस कर दिया. जिसके बाद चुम अंदर चली गईं. अब करणवीर मेहरा का वीडियो सोशल मीडिया पर धूम मचा रहा है.

चुम दरांग को ड्रॉप करने के बाद करणवीर मेहरा भी मीडिया के सामने रवाना हो गए. इस दौरान करणवीर मेहरा काफी खुश नजर आ रहे हैं. अब लोगों ने सोशल मीडिया पर करणवीर मेहरा को चिढ़ाना शुरू कर दिया है.

इस वीडियो में करणवीर मेहरा फिनाले लुक में ही नजर आ रहे हैं. लोग करणवीर मेहरा की तस्वीरों और वीडियोज से नजरें नहीं हटा पा रहे हैं. हालांकि अब सोशल मीडिया पर ये भी कहा जा रहा है कि करणवीर मेहरा बिग बॉस 18 के विनर बनने लायक नहीं थे.

लोग कह रहे हैं कि इस सीजन में करणवीर मेहरा सबसे खुशनसीब रहे हैं जिसे ट्रॉफी और गर्लफ्रेंड दोनों एक साथ मिल गई हैं. इतना ही नहीं कुछ लोग तो अब भी करणवीर मेहरा की तुलना सिद्धार्थ शुक्ला से कर रहे हैं.

दूसरी तरफ बिग बॉस 18 से बाहर आते ही करणवीर मेहरा ने उन सभी लोगों को धन्यवाद बोला है जिन्होंने उनको वोट दिए हैं. फैंस ने रातों रात करणवीर मेहरा की जिंदगी ही पलट दी है.

