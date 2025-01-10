इन 7 खूबियों के चलते बिग बॉस 18 के विनर बनेंगे करणवीर मेहरा, वोटो की होगी बारिश
Shivani Duksh
| Jan 10, 2025
सलमान खान का रिएलिटी शो बिग बॉस 18 का फिनाले जल्द ही आने वाला है. ऐसे में माना जा रहा है कि करणवीर मेहरा बिग बॉस 18 के विनर बन सकते हैं. चलिए लोगों को ऐसा क्यों लग रहा है ये बात जानते हैं.
बिग बॉस 18 के पहले ही दिन से लोग करणवीर मेहरा की तुलना सिद्धार्थ शुक्ला से कर रहे हैं. लोगों का कहना है कि करणवीर मेहरा अपनी बात बिना किसी से डरे करते हैं.
करणवीर मेहरा और चुम दरांग की लव स्टोरी फैंस को काफी पसंद आ रही है. माना जा रहा है कि करणवीर मेहरा चुम दरांग के दम पर भी बिग बॉस 18 के विनर बन सकते हैं.
करणवीर मेहरा की बिग बॉस 18 के घर में एक निडर शख्स की इमेज बन गई है जो कि किसी से भी पंगा लेने से नहीं डरता है. ये इमेज करणवीर मेहरा के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है.
विवियन डीसेना के बाद करणवीर मेहरा एक मजबूत कंटेस्टेंट के तौर पर उभरकर आए हैं. यही वजह है जो करणवीर मेहरा हर हफ्ते घरवालों के निशाने पर आ जाते हैं.
इतिहास गवाह है जिसे बिग बॉस के सदस्य सपोर्ट नहीं करते ऐसे सितारे ही शो के विनर बनते हैं. ऐसे में करणवीर मेहरा की जीत के चांस काफी बढ़ जाते हैं.
बिग बॉस 18 में करणवीर मेहरा अब तक भी बिग बॉस के फेवरेट नहीं बन पाए हैं. बावजूद इसके करणवीर मेहरा ने शो में मजबूत पकड़ बनाई हुई है.
करणवीर मेहरा कभी भी अपनी गलती मानने से मना नहीं करते. ये खासियत करणवीर मेहरा को बिग बॉस 18 का हीरो बना चुकी है. वैसे भी करणवीर मेहरा पहले भी खतरों के खिलाड़ के विनर बन चुके हैं.
