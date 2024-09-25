महेश बाबू की साली ने शादी के बाद क्यों छोड़ी इंडस्ट्री! अब 'बिग बॉस' में होगी एंट्री

महेश बाबू की साली शिल्पा शिरोडकर 'बिग बॉस 18' में नजर आ सकती हैं।

रिपोर्ट्स की मानें तो शिल्पा को शो के लिए अप्रोच किया गया है।

फिलहाल मेकर्स की शिल्पा शिरोडकर के साथ बातचीत कर रही है।

बता दें कि 90 के दशक की फेमस एक्ट्रेस शिल्पा शिरोडकर ने साल 2000 में फिल्में छोड़ दी थीं।

दरअसल शिल्पा ने साल 2000 में ब्रिटेन में रहने वाले बैंकर अपरेश रंजित से शादी कर ली थी।

शादी के तुरंत बाद शिल्पा ने इंडस्ट्री को अलविदा कह दिया।

शिल्पा शादी के बाद किसी भी फिल्म में नजर नहीं आईं।

और इसकी वजह थी शिल्पा शादी के बाद अपना पूरा समय घर-परिवार को देना चाहती थीं।

और इसी कारण शिल्पा ने हमेशा के लिए इंडस्ट्री को अलविदा कह दिया था।

